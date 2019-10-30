Айдар Губайдулин арестован заочно

Срок ареста Губайдулина будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России, передает Telegram-канал «Арестанты 212». 17 октября стало известно, что Губайдулин покинул Россию. Следственный комитет объявил его в международный розыск.

На суде адвокаты отмечали, что следствие преждевременно вышло с ходатайством, не установив, действительно ли обвиняемый уехал из страны. Без получения данных от пограничных служб ходатайство следствия должно быть отклонено, говорил Максим Пашков: «Лично я не могу подтвердить, что данные в СМИ заявления принадлежат Губайдулину».

О том, что Губайдулин покинул Россию, известно лишь из его записи в Facebook и интервью СМИ. По мнению следователя, этого достаточно для объявления в розыск. По его словам, сведений о том, что Айдар пересек границу, у следствия нет и не может быть, потому что он не мог сделать это законным образом.

Изначально Губайдулина обвиняли в участии в массовых беспорядках и отправили в СИЗО. Позднее обвинение сменили на покушение на насилие в отношении представителя власти. По версии следствия, он 27 июля на акции бросил пластиковую бутылку в сторону силовиков, но промахнулся. 18 сентября суд вернул дело в прокуратуру, обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. 15 октября Губайдулину предъявили новое обвинение, теперь ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия или угроза применения насилия в отношении представителя власти).



