Возвращение имен

Акция в Москве проходит уже в тринадцатый раз. Имена будут звучать 12 часов без остановки.

«За годы террора только в Москве было расстреляно более 40 тысяч человек. Имя, фамилия, возраст, профессия, дата расстрела — тысячи имен звучат в этот день над Лубянской площадью. Людей расстреливали тайно — мы делаем память о них публичной», — говорят организаторы акции у Соловецкого камня.





Принять участие в ней может любой желающий.

Кроме Москвы аналогичные акции проходят в сегодня в разных городах и селах России и мира. Среди них — Бакчар, Бийск, Варшава, Вашингтон, Екатеринбург, Казань, Красновишерск, Лондон, Нью-Йорк, Пермь, Санкт-Петербург, Хабаровск и другие.

30 октября был объявлен Днем политзаключенного в СССР в 1974 году по инициативе Кронида Любарского. «Он был установлен не государством и не связан ни с войнами, ни с революциями. 30 октября объявили Днем политзаключенного узники Мордовских и Пермских лагерей — люди, боровшиеся за свободу и победившие в этой борьбе. Решение Верховного Совета России от 18 октября 1991, внесшее День политзаключенного в государственный календарь — признание этой победы», — отмечают правозащитники.