Константин Сонин: Комиссар появляется

Проблема такая: Федеральная служба безопасности выложила на свой официальный сайт галерею бывших руководителей, от Дзержинского и Ягоды, через Ежова, Берию и Абакумова, до последнего времени. Многие тут же правильно написали, что это как если бы в Германии на сайте министерства повесили бы портреты нацистских преступников Гейдриха, Гиммлера и Кальтенбруннера - некоторые из бывших руководителей ФСБ запятнали себе не меньшими преступлениями против человечности. Более того, часть из них - и Ягода, и Ежов, и Меркулов, и Берия, и Абакумов - были за свои преступления осуждены и по приговорам советских судов казнены. Часть вменяемых им преступлений не были, конечно, никакими преступлениями - тот же выдуманный шпионаж в пользу Германии или Японии, но с точки зрения всех законов, что тогдашних, что сегодняшних - это преступники, казнённые за свои преступления.



Так вот, я считаю - правильно, что ФСБ выложило их портреты и биографии в хронологическом порядке. Без всякой иронии - не нужно стирать имена из истории - в том числе имена преступников. Надо добавить к именам тех, кто был осуждён и казнён, информацию о том, за что они были осуждены - то есть информацию об их преступлениях, хотя бы с точки зрения прокуратуры на сегодня. Понятно, что при таком подходе кто-то из тех, кто со всех человеческих точек зрения - тот же Серов - должен считаться таким же преступником, как Гиммлер или Ежов - "уйдёт от расплаты". (Серов, организатор этнических чисток в Крыму и Чечено-Ингушетии, умер в 1990-м году неосужденным.) Ну, справедливости ради, как Гимлер - если бы он арестовал Бормана с Герингом и сдал их победителям.



... Есть прекрасный альбом "Комиссар исчезает", в котором приведены советские официальные фотоснимки, на которых стирали или замазывали ретушью тех политиков, кого казнили или сажали в тюрьму. Заглавный снимок там - как раз с наркомом безопасности Ежовым, "кровавым карликом". Вряд ли современная ФСБ может им гордиться - карьеру он целиком сделал в аппарате партии; под его кратким, но энергичным руководством в НКВД были уничтожены, среди прочего, все те, кто создал выдающуюся разведсеть по всему миру. Вместе примерно с половиной аппарата госбезопасности и ещё шестьюстами тысячами граждан. Но пусть его портрет висит - гордиться нечем и стыдиться нужно - и важно об этом не забывать.

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