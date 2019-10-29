Будущее российского протеста

В докладе «Неполитический протест в регионах» эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций отмечают тренд на более широкое вовлечение в протесты людей, далеких от политики, пишут «Ведомости». Так, в первой половине 2019 года прошло несколько сотен протестных акций, преимущественно социального характера. Самыми масштабными стали те, где к социальным проблемам добавлялись экологические, как в случае с мусорной реформой. С ее продолжением будет связан дальнейший рост протестов, прогнозируют эксперты.

Несмотря на то, что общий уровень участия в протестах пока невысок, их повестка становится шире изначально заявленной и наблюдается очевидный негативный кумулятивный эффект от социально-экономической политики государства в целом, говорится в докладе. При этом социальный протест в регионах может политизироваться говорит гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов: «Возможность политизации протестов высока и в условиях конкурентной избирательной кампании, проходящей в условиях конфликта элит. Различные элитные группы могут сделать ставку на протестных игроков». Относительно умеренная пока протестная активность в сфере трудовых отношений должна смениться ее увеличением на фоне сохранения невысоких темпов роста экономики, добавляет Орлов.

«В последние два года протестов становится все больше, и возникают они неожиданно в тех местах, где их никто не ждал. Это еще и мировая тенденция: 2019 год можно считать годом протестов — от «желтых жилетов» [во Франции] до Латинской Америки, Гонконга и Барселоны. Уличная протестная активность в мировом тренде, не только в российском», — отмечает политолог Глеб Кузнецов.

По его мнению, основная причина увеличения протестной активности — это нерешенность социально-экономических проблем, обеднение среднего класса: «Люди мало интересуются политикой, но чувствуют дыру в бюджете, это и рождает недовольство, а далее протест. Если народ не начнет богатеть, то протест будет нарастать. Политизироваться же он может, если у протеста будут лидеры».