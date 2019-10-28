Дмитрий Гудков: Мы так и не смогли выйти из порочного круга

Умер Владимир Буковский. Мы, к сожалению, не были знакомы лично, но в 2014 году произошло своего рода заочное знакомство: я писал запрос о том, по каким причинам Владимир Константинович был фактически лишен российского гражданства. Впрочем, всем было прекрасно понятно, по каким.

«Отсутствие сведений о гражданстве», как тогда заявляли власти, было лишь формальным предлогом. Режим ненавидел Буковского, видя в нем свободного человека, а значит — своего врага, и все последние годы его жизни продолжал мстить ему. То подкидывая «детскую порнографию», то лишая российского гражданства.

Прочитайте книгу Буковского «И возвращается ветер»: о его советских мытарствах, жизни на свободе и в тюрьме. Там не устарело практически ни одно слово. Когда я проводил бессонные ночи на металлической койке за решеткой в Электростали я вспоминал о словах Буковского про борьбу заключенных за сантиметры: сантиметры тех же кроватей, граммы еды и минуты прогулок. Стоит чуть расслабиться, говорил он, и государство отберет все обратно.

Мы расслабились. У нас отбирают. Много ли разницы между сегодняшними полицаями, дрожащими как осиновый лист от звука удара бутылки по плитке, и статьей УК СССР, по которой Буковского в свое время посадили на три года? «Активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок». Знакомо, правда?

Мы так и не смогли выйти из порочного круга. Этого момента не дождались очень многие из советских диссидентов, от Валерии Новодворской и Людмилы Алексеевой до вот теперь — Владимира Буковского, который всей своей жизнью показывал, что с системой можно бороться.

Источник