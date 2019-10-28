Ушел из жизни Владимир Буковский

О смерти писателя сообщается на его сайте. «Будучи талантливым писателем, Буковский почитали за его способность документировать как ежедневные оскорбления и громадное угнетение советской тюремной жизни, так и подробно рассказывать о душераздирающих последствиях пыток, как для заключенного, так и для тюремщика», — говорится в некрологе.

«Очень дорогой друг многих, блестящий собеседник, человек удивительной смелости и добросовестности», — приводятся слова переводчика Буковского Алены Кожевниковой.

Буковский в 1963 году был арестован за хранение запрещенной литературы. Вместо того, чтобы предать его суду, советские власти объявили его психически больным и поместили в психиатрическую больницу. В 1967 году его снова арестовали и отправили в трудовой лагерь на три года.

После очередного тюремного заключения в 1976 году Буковский был депортирован из СССР в обмен на заключенного в тюрьму генерального секретаря Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

После освобождения он поселился в Кембридже. В течение четырех десятилетий Буковский играл ключевую роль в нескольких политических организациях, в том числе в «Сопротивлении», Фонде по правам человека, Институте Катона и Мемориальном фонде жертв коммунизма.