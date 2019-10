Facebook решил изменить журналистику

Презентация Facebook News прошла в формате беседы Марка Цукерберга с гендиректором News Corp Робертом Томсоном.

Разговоры о необходимости такого подхода к информированию пользователей соцсети ходили давно. Facebook не раз обвиняли в том, что через площадку легко распространяется фейковая информация. Недавно Цукерберг заявлял, что для борьбы с иностранным вмешательством в выборы США с помощью дезинформационных постов в Facebook, соцсеть будет помогать пользователям отличать достоверные новости от других. И вот такой продукт был представлен.

Отметим, что новый раздел первое время предлагается в тестовом режиме в США ограниченной группе пользователей. На вкладке «Новости» собраны материалы от около 200 выбранных партнеров Facebook, в том числе The Wall Street Journal, The New York Times, ABC News, CBS News, Fox News Channel, Bloomberg, Gannett, NPR, New Yorker и BuzzFeed. Местные новости от Today In добавится в ближайшие месяцы.

Перед началом разговора о Facebook News, глава соцсети Марк Цукерберг отметил, что он взволнован возможностью обсудить ту работу, которая делается уже несколько лет. За это время разговоры о развитии в соцсети новостной вкладки с представителями СМИ помогли Цукербергу лучше понять необходимые бизнес-модели для взаимодействия с медиа-индустрией.

А руководитель News Corp Роберт Томсон в начале разговора заявил, что у него Цукербергу только один вопрос: «Почему так долго?»

«После последних нескольких лет я понимаю, что это самое приятное, что он мог сказать, — обратился к залу Цукерберг. — Это означает: он думает, что мы действительно сделали что-то хорошее. Он задал этот вопрос как журналист. И если бы отношение было другим — Томсон бы сразу спросил о проблемах. Приму этот вопрос как комплимент».

Отметим, что Роберт Томсон, до того как стать партнером Facebook, на протяжении многих лет был одним из главных критиков подходов этой соцсети.

«Я верю, что работа, которую делают в новостной индустрии и журналистике, имеет решающее значение для демократии. Я забочусь о предоставлении людям голоса. Чтобы люди могли делиться их собственным опытом, чтобы они могли делиться своим мнением. Но в конце концов, для того чтобы все это было действительно ценным, должна быть сильная и свободная пресса. Эти люди на самом деле делают работу, чтобы раскрыть правду и рассказать важные истории. Это правда, о которой другие смогут разговаривать и спорить. Не секрет, что интернет действительно испортил новостную бизнес-модель. И я думаю, что каждая интернет-платформа должна попытаться помочь в финансировании и развитии партнерского взаимодействия со СМИ», — говорит Цукерберг.

Пользователи Facebook заходят в него, потому что это социальная сеть. Обратная связь показывала, что люди, хотят видеть в основной ленте больше контента от друзей и семьи и меньше всего остального. Этот показатель — одна из причин, из-за которой Facebook шел к запуску новостного раздела так долго.

Но в 2018 году компания разработала и запустила так называемые «вторичные вкладки», которые не используются широко, но действительно ценны для тех, кто с ними взаимодействует. Именно там и будут появляться новости.

«Лента новостей» когда-то была синонимом Facebook, и я не был уверен, что мы сможем построить другие значимые вкладки в приложении. То, что мы сделали, это платформа, где люди могут купить и продать вещи. Мы создали вкладки, чтобы люди могли смотреть видео. До сих пор большинство людей не используют эти вкладки. Но даже если 10% или 20% наших пользователей захотят ими пользоваться, то это будут десятки миллионов людей в США и сотни миллионов по всему миру. А это может быть весьма значительно», — считает Цукерберг.

Специальная вкладка для журналистики высокого уровня на Facebook запускается впервые. Соцсеть будет курировать лучшие, высококачественные материалы. И делаться это будет не только с помощью алгоритмов. «Мы собрали команду людей, которые имеют опыт в журналистике и которые смогут сделать то, что не смогут компьютеры», — заявил глава Facebook. Он также отметил, что компания сформировала долгосрочные стабильные партнерские отношения с большим количеством изданий. Впервые мы берем на себя многолетние финансовые обязательства, и, надеюсь, это поможет создать устойчивую бизнес-модель.

Роберт Томсон отметил, что ему приятно объявлять о партнерстве не только с Facebook, но и со многими медиа-компаниями и платформами, которые на самом деле значимы для будущего журналистики. News Corp заинтересовано, чтобы ядром контента была премиум журналистика, и взаимодействии с социальной целью, которая будет защищать и повышать профессионализм журналистики.

За десятилетие количество журналистов, работающих на газеты в США, упало на 47%. Стартапы в сфере онлайн-новостей изо всех сил пытались выжить, часто применяя ошибочные стратегии. Корпорации запаздывали с пониманием изменений того, что и как читают люди. И это то, что делает, по мнению Томсона, объявление Facebook о новостной вкладке — «мощным прецедентом», так как для редакций могут измениться условия торговли и они, наконец, смогут делать ставку на качественную журналистику. Потому что сейчас в интернет-журналистике «королем контента» является Clickbait.

Качественная журналистика не только «улучшает интернет», она важна для функционирования общества, для защиты прав. Но ее превосходство возможно лишь при фундаментальном изменении в цифровой экосистеме, поэтому нововведение Facebook — столь важный шаг. «Хотя до конца пути еще далеко», — говорит руководитель News Corp.

При этом Роберт Томсон пошутил, что для многих руководителей цифровых изданий «провенанс» — это регион на юге Франция, хотя очевидно, что достоверность происхождения новостей — необходима для журналистики будущего.

«В 2007 году, когда я был редактором The Times, — рассказывает Томсон, — меня попросил дать показания комитет Палаты лордов парламента Великобритании. Мои наблюдения были просто на основе восприятия от моей повседневной роли редактора. Я говорил тогда, что у нас есть значительное количество людей, которые выросли в другой информационной среде, и в окружении гораздо большей информации им трудно понять, когда вымысел подается как факт, а политическая повестка формируется под влиянием заинтересованных групп. И эта проблема все еще остается».

Роберт Томсон также обратил внимание на значение местных газет, которые играют важную роль для людей и сообществ, в которых они живут. Эти издания переживают трудные времена. Поэтому Facebook следует подумать и над поддержкой и их контента, а не только федерального. Цукерберг отметил, что этот вопрос входит в дальнейшее развитие новостной вкладки. Также, по его словам, Facebook ранее обещал потратить $300 млн в течение следующих трех лет на поддержку местных поставщиков новостей.

«Я не притворяюсь, что любой из этих шагов сам по себе будет достаточным. Вряд ли одна компания в состоянии решить эту проблему. Но я думаю, что мы поможем продвинуть нашу бизнес-модель к более широкому воспроизведению по всей отрасли и тогда у нас будет шанс что-то изменить. Я думаю, что местные новости пострадали особенно серьезно от произошедших изменений. А это один из наиболее важных контентов для удержания нашего общества и демократии», — говорит Цукерберг.

По словам Цукерберга, Facebook платит за контент части партнеров-СМИ, включенных во вкладку «Новости». При этом компании смогут контролировать свои собственные рекламные ресурсы, используя рекламную сеть Facebook. Монетизация в новой вкладке структурирована так, чтобы соцсеть платила партнерам в зависимости от объема контента, который они предоставляют, и количества зрителей или читателей. При этом Facebook будет платить лицензионные сборы только определенным новостным партнерам, так как есть проблема с платной подпиской на часть изданий. Но и этот вопрос Facebook намерен со временем решить.

Глава News Corp также обратил внимание, что СМИ важна прозрачность алгоритмов показа и монетизации новостей, а также обратная связь об интересе со стороны читателей.

Отвечая на вопросы участников пресс-конференции, Марк Цукерберг отметил, что новостной контент будет совершенно разный, чтобы разные пользователи могли найти для себя что-то интересное. При этом он сообщил, что в планах — расширить сервис до международного масштаба.

«Мы запускаем вкладку в США, но мы хотим сделать что-то подобное и в остальной части

мир, так что мы уже начали работать над этим вопросом и общаться с партнерами, думать, как это может выглядеть, потому что в разных странах есть разные законы. Но

я настроен оптимистично, наша цель состоит в том, чтобы покрыть как можно более широкий диапазон», — отметил глава Facebook.

На вопрос о непорядочной политической активности в Facebook, глава компании заявил, что если с друзьями каждый может поделиться своим мнением, то в новостной вкладке это не так — люди будут знать что там качественные и кураторские новости и есть очень строгие правила к их издателям.

«Контент должен быть проверенным фактом и не иметь дезинформации. Это важная часть стандарта», — заявляет Цукерберг.

Главу Facebook также спросили, почему тогда в список СМИ-партнеров попала редакция Breitbart News (крайне правый издатель новостей, у которого был опыт вводящих в заблуждение историй с ксенофобским, расистским, сексистским и гомофобным уклоном), Цукерберг сказал, что у «Новостей Facebook» должны быть разные взгляды, тем не менее, и эти новости должны соответствовать определенным стандартам, и за этим будут следить кураторы.