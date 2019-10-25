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Дерипаска выиграл суд у The Nation, The Telegraph и The Times

25.10.2019

Иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к трем зарубежным изданиям был удовлетворен Арбитражным судом Краснодарского края. Об этом говорится в картотеке на сайте суда.

Об иске бизнесмена стало известно в сентябре. Олег Дерипаска требовал от The Times, The Telegraph и The Nation признания ранее опубликованной информации о нем недействительной, а также публикации опровержения. Публикации изданий легли в основу принятия Минфином США решения о введении санкций в отношении Дерипаски.

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