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Итоги выборов в Боливии усилили протестные настроения

25.10.2019

Окончательный подсчет голосов на выборах президента Боливии показал, что второго тура не будет: президентом останется Эво Моралес. Его оппонент и тысячи граждан страны считают, что произошла подтасовка результатов. А ряд стран, включая США, грозят не признать результаты выборов, пишет Reuters.

Избирательная комиссия Боливии объявила, что подсчитано 99,99% бюллетеней. Эво Моралес получил 47,07% голосов, а его основной соперник Карлос Меса — 36,51%. Разница превышает 10%, то есть второго тура не будет. Остальные 0,01% бюллетеней для голосования были аннулированы. Это чуть более 500 голосов по одному из участков, на котором переголосование пройдет в ноябре. Но оно ничего не решит — для второго тура нужно не менее 30 тыс. голосов против Моралеса.

После оглашения результатов Карлос Меса выпустил видеообращение к сторонникам, в котором заявил, что все знали, насколько президент упрям. И призвал сторонников дальше бороться за демократию. Акции протеста в стране усилились.

Ранее штаб оппозиции заявлял, что выявлено около 100 тыс. бюллетеней в пользу Моралеса, которые из-за несоответствий, согласно боливийскому закону о выборах, должны были быть аннулированы.

Моралес отвергает обвинения в фальсификации выборов и упрекает международных наблюдателей за выборами в том, что они ставят под сомнение легитимность процесса. Он проигнорировал призывы провести второй тур, чтобы вернуть доверие к выборам, несмотря на предупреждение США, Бразилии, Аргентины и Колумбии о том, что они не признают результаты выборов, которые не отражают «волю боливийского народа».

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