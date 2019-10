Итоги выборов в Боливии усилили протестные настроения

Окончательный подсчет голосов на выборах президента Боливии показал, что второго тура не будет: президентом останется Эво Моралес. Его оппонент и тысячи граждан страны считают, что произошла подтасовка результатов. А ряд стран, включая США, грозят не признать результаты выборов, пишет Reuters.

Избирательная комиссия Боливии объявила, что подсчитано 99,99% бюллетеней. Эво Моралес получил 47,07% голосов, а его основной соперник Карлос Меса — 36,51%. Разница превышает 10%, то есть второго тура не будет. Остальные 0,01% бюллетеней для голосования были аннулированы. Это чуть более 500 голосов по одному из участков, на котором переголосование пройдет в ноябре. Но оно ничего не решит — для второго тура нужно не менее 30 тыс. голосов против Моралеса.

После оглашения результатов Карлос Меса выпустил видеообращение к сторонникам, в котором заявил, что все знали, насколько президент упрям. И призвал сторонников дальше бороться за демократию. Акции протеста в стране усилились.

VIDEO: Bolivian students protest after President Evo Morales declared victory in elections whose disputed results earlier triggered riots, a general strike and opposition charges that the leftist leader is trying to steal a fourth term in office pic.twitter.com/tsAlyIe3TY