Игорь Эйдман: Свободу Африке!

«У них первый был вопрос — «Свободу Африке!», а потом уж про меня — в части «разное» (А Галич).

Путин с маниакальным упорством наступил уже практически на все старые советские грабли. Конечно же и мимо экзотических африканских не смог пройти. «Свобода Африке» теперь снова первый вопрос политической повестки. На нее и 20 млрд прощенных африканцам долгов не жалко. А интересы российских граждан — вновь последние в очереди. Вначале накормим «наших гвинейских друзей». Это важнее, чем ваши украденные пенсии и недоплаченные зарплаты.

Западные эксперты жалуются, что не могут понять истинных внешнеполитических целей Путина, а он всего лишь хочет вернуть времена своей молодости, сделать Россию подобием позднего Советского Союза, который знал и любил. Бывшие советские республики по этому плану должны постепенно вернуться в родное стойло (что некоторые из них и делают, лишь Украина вот подкачала); а Россия призвана стать центром собственного, правда уже не социалистического лагеря стран-сателлитов (и здесь на Африку вся надежда, Европу-то с Азией так просто не купишь).

Конечно, путинская попытка возвращения в СССР в современных условиях неосуществима. Россия с ее ничтожной долей в мировой экономике не стала даже жалким подобием сверхдержавы, зато получила весь набор советских проблем. Ситуация копирует начало 80-х: на фоне экономического застоя страна пустилась в разорительную гонку вооружений и локальные военные авантюры, активно вкладывается в своих марионеток во всем мире, а население нищает и глухо ропщет: «Весь мир, ***** мой рот, кормим! Арабов черно... и тех кормим!» (В. Аксенов).

В нулевые Россия лихо пролетела сытые советские 70-е, а затем начала собственную холодную войну, «Афган» и ракетную гонку с США. Результатом этого стало резкое падение уровня жизни, вызвавшее рост недовольства населения. Впереди новый 91-й год?

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