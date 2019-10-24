Недостижимая двадцатка

В рейтинге Doing Business Всемирного банка Россия поднялась с прошлого года на три позиции и заняла 28 место из 190. Улучшение произошло лишь по двум пунктам: по доступу к электросетям произошел подъем на 5 позиций до 7-го места, по получению разрешения на строительство — стремительный рост с 48 до 26 места, пишут «Ведомости». По остальным позициям Россия или снизила показатели, или осталась на прежних местах. Например, по защите миноритариев страна опустилась на 15 пунктов, а по налогообложению — на 5.

Сейчас правительству России поручено войти в топ-20 хотя бы к 2024 году. Но чиновники и эксперты считают, что рейтинг не соответствует текущей ситуации. Так, по мнению министра экономического развития Максим Орешкина, рейтинг не полностью отражает инвестклимат, поскольку оценивает только стандартные процедуры. А научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич говорит, что в Doing Business не учитывается действие силовых структур, работа судов, изменения налогового законодательства, а ситуация измеряется лишь по Москве и Санкт-Петербургу.

Создатель рейтинга Doing Business, болгарский экономист Симеон Дянков заявил Русской службе «Би-би-си», что России будет очень сложно войти в топ-20 или даже топ-25 стран по легкости ведения бизнеса. И виновата здесь не внешняя конкуренция. По мнению экономиста, «российское правительство стало делать меньше и меньше».

«Если они хотят войти в топ-25, то усилий, которые были сделаны в этом году, недостаточно. Им нужно удвоить или утроить усилия в следующем году», — считает Дянков.

Рейтинг Doing Business в этом году возглавила Новая Зеландия, второе место занял Сингапур. Далее идут Гонконг, Дания, Южная Корея, США.



