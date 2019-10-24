Федор Крашенинников: Сегодня в Испании перезахоронят Франко

В России, среди антисоветской и антикоммунистической публики, Франко почему-то принято воспринимать положительно.

Несомненно, сталинизм в 30-е годы был злом и угрозой для всего мира, и то, что Испания не стала советской — это хорошо. Плохо только, что на почти 40 лет Испания стала унылым деревенским авторитаризмом во главе с мракобесом и конспирологом Франко.

Победив в гражданской войне, Франко устроил отвратительный террор, который не прекращался много лет. При этом более-менее зажиточно и прилично Испания зажила только после него. В начале 40-х годов в неучаствовавшей в мировой войне Испании был натуральный голод.

Франко — это пожизненный авторитаризм одного солдафона в европейской стране, клерикализм, мракобесие, жалкая деревенская конспирология (всю жизнь дедуля боролся с масонским заговором!), изоляционизм, террор и коррупция.

Все проблемы современной Испании, включая каталонскую — это все он, Франко.

Так что у меня лично нет никаких симпатий к каудильо. Испанцы имеют полное право выбросить его тушку на помойку, но они всего лишь хотят закопать её в другом месте.

Любые цепляющиеся за власть под разглагольствования о традиционных ценностях и особой миссии дедушки — отвратительны.

Источник