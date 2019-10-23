Telegram-фальсификаторы

Рекордная поддержка избирателями «Единой России» на выборах 8 сентября была результатом масштабных фальсификаций. Схема могла бы быть идеальной, если бы не слитый Telegram-чат участников махинаций с голосами избирателей. Об этом рассказывает «Новая газета» в своем расследовании.

10 октября решением городского совета депутатов главой городского округа Королев Московской области был избран Александр Ходырев. Именно под его руководством «Единая Россия» на выборах в горсовет 8 сентября получила 21 мандат из 30. В Единый день голосования в Королеве была зафиксирована самая высокая явка в области — 36,4%, «ЕР» получила рекордные 70,6% голосов. После выборов КПРФ уже называла выборы в Королеве «фальсификацией космических масштабов». А региональный координатор движения «Голос» по Московской области Инна Карезина назвала Королев столицей Подмосковья по фальсификациям.

По оценке независимого аналитика Сергея Шпилькина, реальная явка на выборах в совет депутатов Королева составляет около 20%, реальный результат «Единой России» — 40–50%, еще примерно 26 тыс. голосов ей приписали.

«Новая газета» отмечает, что рекорд в Королеве стал возможен благодаря слаженной работе «карусельщиков» и членов комиссий, в том числе привезенных из других городов. Камеры видеонаблюдения на участках отсутствовали, большинство наблюдателей были тщательно отобраны и вместе с комиссиями противодействовали работе независимых контролеров. Ближе к ночи, возможно, «ЕР» накинули еще по 400–500 голосов за счет неиспользованных бюллетеней. «Выборы» в Королеве могли бы стать эталоном фальсификации, если бы не человеческий фактор: руководитель одного УИК, которой надоело фальсифицировать, скачала и поделилась Telegram-чатом с перепиской 82 пользователей — предположительно, председателей и членов избиркомов Королева. В чате обсуждались методы фальсификаций и проблемы при выявлении этих методов наблюдателями. Эти сведения попали к редакции «Новой газеты».

Составы УИК в Королеве были серьезно обновлены накануне выборов

По подсчетам Шпилькина, по сравнению с 2018 годом в составе королевских избиркомов появилось 416 новых членов из 1125. Сопоставление июльского и актуального списков выявляет существенные изменения в составе руководства в половине УИК, в 37 комиссиях его заменили полностью. Привлекали не только иногородних «специалистов» — из Реутова, Балашихи, Москвы и т.д., но и местных, которые занимались фальсификациями еще на выборах 2012 года.

«Карусели» на выборах были массовыми, но чтобы доказать факт их существования, нужно было снять на видео момент получения бюллетеня с последующим голосованием или же обнаружить не ту регистрацию в паспорте после получения бюллетеня. На практике это было почти невозможно. Под предлогом защиты персональных данных председатели УИК не давали смотреть регистрацию наблюдателям, хотя те все имели статус членов УИК с совещательным голосом и по закону имели право знакомиться с документами.

Наблюдатель от КПРФ Сергей Горбунов смог сфотографировать паспорта двух «карусельщиц», но прибежали полицейские и обвинили его в незаконном изъятии паспортов, а девушкам надиктовали текст заявления. «Думаю, полицейские были в курсе и действовали заодно. Иначе сначала они попытались бы разобраться в ситуации», — предполагает Горбунов.

Фальсификации были и при надомном голосовании. Так, на одном из участков выездная комиссия вернулась из поездки с набитой урной, сумев за 200 минут обойти 104 избирателя, затрачивая менее двух минут на квартиру. При этом местные жители по адресам из списка комиссию не видели.

По официальным данным, на выборах в Королеве вне участка проголосовали 7158 горожан — 10% избирателей. Это аномально высокий показатель, говорится в расследовании.

В Telegram-чате также обсуждалась корректировка итогов голосования. В нем же отмечались УИКи, готовые сделать любой результат. Куратор следил, на каком участке «свои» и «чужие» наблюдатели. В 20.31 в чат поступила команда тем, у кого «чужих» нет, достать неиспользованные бюллетени: «Считаем и звоним ночному счетчику».

Потом поступила команда: брать неиспользованные бюллетени и ехать в ТИК на проезд Ударника, входить через заднюю дверь. Пользователей чата предупреждают, чтобы входили в ТИК тихо, так как там тоже есть наблюдатели. В какой-то момент куратор возмущается неосторожности: «Люди! Вы палитесь в тике!!! Здесь коммунисты!»

Анализ результатов ГАС «Выборы» по ряду участков показал беспрецедентные нестыковки с цифрами: например, на УИК № 1067 выдавали 798 бюллетеней, а в урне их оказалось на 363 меньше. Подобные расхождения имеют место на 40 участках.

«Новая газета» также отмечает, что участники фальсификации из Реутова работали исключительно в компаниях из сферы ЖКХ: ООО «УК «Жилсервис», ООО «УК «РЭУ-6 — Южный», ООО «УК «Кусор», ООО «Р-Сетевая компания», ЕИРЦ Реутов и ООО «Энтузиаст». В каждой из этих компаний в прошлом или настоящем в качестве учредителя или руководителя неизменно присутствовали три человека: Олег Александрович Даниленко, Надежда Николаевна Корнеева, Руслан Иванович Токарев.

Даниленко, в прошлом первый замглавы администрации Королева по ЖКХ (сентябрь 2014-го — март 2019 года); перебрался в город вслед за Александром Ходыревым, до этого четыре раза избиравшегося главой Реутова. Корнеева — младшая сестра мэра Ходырева. Токарев является учредителем четырех компаний из системы ЖКХ Реутова, в том числе «Проект-сервис групп», первоначально учрежденной Олегом Даниленко.

Во многих обновленных УИК в Королеве руководители также работают в организациях, зависимых от администрации города. Часть из них также связана со сферой ЖКХ, которой заправляют выходцы из Реутова, близкие к главе Королева Александру Ходыреву.