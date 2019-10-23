Фигуранта «московского дела» Сергея Фомина оставили под домашним арестом

Московский городской суд отказал в жалобе на продление домашнего ареста Сергею Фомину, который обвиняется в участии в массовых беспорядках, которые якобы были в Москве 27 июля.

Как передает «Медиазона», на суде Фомин рассказал, как еще в СИЗО к нему приходил человек, который требовал от него сотрудничества в обмен на домашний арест и предлагал дать интервью СМИ. Фомин согласился только на интервью, а через несколько дней его перевели под домашний арест. Вскоре к нему пришли журналисты телеканала НТВ с разрешением от следователя Габдулина на интервью. Фомин их выгнал.

«После того как я отказал НТВ, отношение следователя Габдулина изменилось, он не разрешил мне даже сходить в парикмахерскую. Меня стриг отец», — рассказал Фомин, замечая, что до этого следователь отпускал его из-под ареста, чтобы тот проголосовал на выборах.

Сергей Фомин — волонтер штаба Любви Соболь. Он участвовал в акции 27 июля и остается последним, кого обвиняют только в участии в массовых беспорядках. С других фигурантов дела либо сняли обвинения, либо переквалифицировали их.