Марина Литвинович о новом председателе Общественной палаты

Председателем Общественной палаты вместо Фадеева хотят избрать (назначить) Вячеслава Бочарова — десантника, офицера Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России. Он воевал в Афганистане, Чечне, руководил подразделением в Беслане, где был сильно ранен (снесло пол-лица). Из биографии ясно, что Бочаров хорошо и профессионально умеет убивать и руководить подразделением, занятым тем же самым. Из биографии Бочарова не следует, что он — видный общественник, знаток общественных процессов и проблем. Он человек войны, а не мира, поэтому будет странным, если он возглавит Общественную палату, смысл которой вообще-то в нахождении общественного консенсуса по разным темам.

Я, надо сказать, не считаю ОП осмысленным органом, но некоторые полезные вещи там происходят (продвижение благотворительности, обсуждение проблем хосписов и пр.) Думаю, Бочаров — не тот человек, который нужен для решения общественных проблем и общественной экспертизы. Ведь важно назначить не «свадебного генерала», а широко мыслящего человека, стоящего на страже общественных интересов. Боюсь, конечно, что там таких не осталось.

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