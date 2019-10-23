Боливийские выборы Кириенко

Эво Моралес пытается стать президентом Боливии в четвертый раз. Чтобы обеспечить дальнейшее присутствие российских госкомпаний в этой стране, ему помогали политтехнологи из Москвы. Их отличительная особенность — проводить свою работу незаметно для СМИ. Она и пригодилась в Латинской Америке, где все лето и начало осени в Боливии работала миссия «Росатома», деятельность которой курировали из Кремля, сообщили «Проекту» три не связанных между собой источника.

Уровень поддержки в Боливии Эво Моралеса в последние годы снизился. После трех сроков на посту президента (что не согласуется с местной Конституцией), он проиграл специально организованный референдум, победа в котором позволила бы ему избираться на четвертый срок. Но Высший трибунал правосудия с сомнительными формулировками позволил ему участвовать в выборах 20 октября. Избирательная кампания усложнялась уличными протестами из-за медленной реакции властей на лесные пожары.

На помощь Моралесу пришла корпорация «Росатом». У компании есть контракт с Боливией на строительство в Эль-Альто ядерного центра стоимостью $300 млн. В 2017 году «Росатом» потерял контракт в Южной Африке из-за смены власти и не хотел повторения истории. «Когда «Росатом» появляется на территории любой страны, тут же объявляются экологи, китайцы, французы, американцы, которые начинают кричать, что строить тут нельзя», — объяснил собеседник «Проекта», поэтому корпорация отправляет своих политтехнологов во все точки мира, где у нее есть интересы, чтобы создавать там «благоприятное информационное поле».

Подбор команды политтехнологов координировали из Кремля сотрудники первого замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, который раньше возглавлял «Росатом», а сейчас является председателем наблюдательного совета корпорации.

Особой проблемой для Моралеса стали соцсети. Там его летом высмеяли за образ пожарного во время распространяющихся лесных пожаров. Задача российской команды как раз была связана с интернетом. Например, в соцсетях размещались посты с упоминанием тезисов программы Моралеса «Одна Боливия для всех» и велась борьба с конкурентами.

Работали отечественные политтехнологи в Боливии минимум с 4 июня. В этот день политтехнолог Владимир Рябинин опубликовал в своем Facebook первую фотографию из этого города (делал он это вплоть до 25 сентября). Всего в группе было около 10 человек. В группе также был Валерий Соловьев, один из руководителей «Агентства интернет-агитации», которое взаимодействует с кремлевским подрядчиком Владимиром Табаком. В Боливии Соловьев в том числе отвечал за использование системы «Призма», которая анализирует репутационные риски в интернете.

Основная часть российской команды вернулась в Москву к октябрю, не дождавшись дня голосования. Работа в Боливии была непростой из-за разногласий в штабе Моралеса, по итогам группа составила отчет для администрации президента.

Работа политтехнологов из России не особо помогла Моралесу. 20 октября вместо оглашения результатов выборов в стране начался скандал: первые данные показывали, что президент не смог победить в первом туре и потребуется второй (он набирал 45% против 38% у его оппонента Карлоса Месы), но затем подсчет голосов приостановили, Моралес объявил себя победителем, а многие жители Боливии вышли на акции протеста.