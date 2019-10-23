Политконсультант Людмила Ознобишина: Instagram для главы

Давно собиралась написать свои впечатления от того, как осваивают инстаграм наши муниципалитеты, да все как-то не доходили руки. Временами слушаю прямые эфиры глав. Одни уже хорошо адаптировались, привыкли к соцсетям. Другие откровенно считают это баловством. Для третьих — это явный маркер, по комментариям-ответам заметно отношение к непосредственной работе: т.н. футбол, отписки, откровенное вранье… все это есть, к сожалению. И соцсети это демонстрируют достаточно ярко.

А один прямой эфир меня порадовал. Главу я называть не буду, слишком хорошо к нему отношусь, нормальный мужик. Слава богу, что такие эфиры не хранятся в памяти, а то можно было разобрать на цитаты.

Итак. Среднестатистический муниципалитет Пермского края. Прямой эфир главы в инстаграме.

Глава: Мы начинаем наш прямой эфир. Это уже второй эфир. Первый не состоялся. Но несмотря ни на что, мы начинаем. Я заранее извиняюсь за плохое качество связи. У нас в районе проблемы с интернетом. Еще хочу сказать, что на эфир не поступило ни одного вопроса. Но мне сказали, что надо подождать. И мы подождем вопросов. А сейчас я вам пока зачитаю информацию про выборы.



Голос за кадром: Наташа, убери пиджак.

Секретарь подкрадывается и убирает пиджак со спинки стула Главы. Тот в это время читает информацию про досрочное голосование в районе.

Глава: Итак, нам пока не поступило ни одного вопроса. И если вопросов так и не будет, то мы поступим как в международных организациях.

От себя: здесь я буквально замерла, потому что мне действительно стало интересно, как поступают в таких случаях в ООН, ПАСЕ и в других конторах.

Глава: Так вот, мы поступим как в международных организациях. А там ждут 15 минут, и если нет вопросов, то расходятся.

Я еще раз приношу извинения за качество связи.

Голос за кадром: Вопрос задали.

Глава: У меня никаких вопросов на экране нет. Значит, вопросов нет. А все-таки вопрос есть. Вопрос задает, так, я сейчас прочитаю, кто задает.. (читает по буквам) Эл точка, Ю точка, Дэ точка, А точка, 47. Нет, Людой я вас назвать не могу. А 47 это видимо год рождения. Так вопрос. Когда откроют ФАП в деревне Гадюкино. ФАП в Гадюкино откроют после всех работ, значит, это будет в ноябре. А мне тут подсказывают, что еще лицензирование. Значит, ФАП откроют после лицензирования. Вот такой вам ответ, Эл точка, Ю точка, Дэ точка, А точка, 47.

От себя: во время эфира глава так и продолжал зачитывать ники пользователей, строить версии, почему у того или иного человека такое имя. Вопросов было 4 или 5. Все это меня веселило. Завершили тоже на позитивной ноте.

Глава: Прошлый эфир (где видимо вопросов не было или были проблемы с интернетом) длился у нас 27 минут, а этот будет подольше, мы рекорды бьем. Уже 30 минут сидим. Надо активнее участвовать, рассказывайте всем, пусть пишут вопросы.

Вдруг кто-то написал коммент: «Люди не сидят в интернете».

Глава: И я в интернете не сижу!

Хотелось написать ему: большое спасибо за это! Но пожалела. Потом еще сутки, пока эфир был в сети, пересматривала, было весело и грустно.

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