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Власти Чили анонсировали дополнительные меры соцподдержки населению

23.10.2019

На фоне массовых протестов президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что правительство направит на рассмотрение парламента ряд законопроектов для социальной поддержки населения. Он также сообщил, что планирует встретиться с оппозиционными политиками, передает Euronews.

В объявленный президентом пакет мер вошло повышение пенсий, частичное покрытие расходов на лечение и снижение цен на ряд медикаментов, уменьшение действующих тарифов на электроснабжение. Правительство также намерено установить минимальный гарантированный доход для всех трудоспособных чилийцев.

Протесты в столице Чили начались после объявления о подорожании проезда в метро. Позднее уличные акции охватили и другие города.

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