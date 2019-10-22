Турция и Россия будут совместно патрулировать зону безопасности в Сирии

Турция и Россия будут осуществлять совместное патрулирование в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным. По словам лидера Турции, курдским формированиям в Сирии отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией, передает ТАСС.

«Отсчет этого времени начнется завтра в 12:00 (время совпадает с мск). После отведенных 150 часов начнется турецко-российское патрулирование к западу и востоку от места проведения операции «Источник мира», — заявил Эрдоган.

Совместное патрулирование будет осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, для патрулирования потребуется дополнительная техника и силы.

Между тем курды проинформировали Вашингтон о том, что все их бойцы покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии, сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя американской администрации. Эти же сведения в беседе с агентством AFP подтвердил один из командиров «Сил демократической Сирии» Редур Халил.

Путин в свою очередь сообщил, что встреча с президентом Турции позволила выйти на судьбоносные решения по Сирии, а Эрдоган подробно объяснил ему цели и задачи военной операции Турции. Путин отметил, что важно не допустить, чтобы действиями Турции в Сирии воспользовались террористы: «Важно, чтобы действиями турецких вооруженных сил не воспользовались члены террористических организаций, чьи боевики содержатся в плену у курдских вооруженных формирований и пытаются вырваться на свободу».

По мнению Путина, Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Он отметил также, что сепаратистские настроения в Сирии подогревались извне. «Кроме того, нужно запустить широкий диалог между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии. Очевидно, что именно в рамках такого инклюзивного диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа, курдов как неотъемлемой части многонационального сирийского народа», — заявил президент России.

Переговоры Путина и Эрдогана в резиденции российского президента «Бочаров ручей» в Сочи длились более шести часов.