Журналист Василий Головнин о церемонии вступления на престол нового японского монарха

Еще с ночи зарядил непрерывный дождь, который принес тайфун, только что тихо умерший над Тихим океаном. Плотные струи уверено хлестали перед объективами телекомпаний, когда они утром снимали, как 59-летний Нарухито в белоснежном одеянии входил в закрытые для посторонних святилища, чтобы сделать доклад прародительнице императорского рода Аматэрасу, божественным предкам и просто бесчисленным японским богам. Из-за безнадежного дождя организаторы главной церемонии пошли на спешные перемены в сценарии: было решено убрать из открытого дворика костюмированную массовку - придворных чинов и полицейских охранников, облаченных в костюмы раннего средневековья.

Однако произошло невероятное. Почти ровно в час дня, когда уже начиналась церемония, дождь внезапно прекратился, а из-за туч вырвались уверенные сияющие лучи. Конечно, бывают случайности, но лично мне нравится другое объяснение - богиня Солнца решила пошалить и показать, что желает всяческих успехов своему земному потомку.

На церемонию 59-летний Нарухито явился в облачении по моде 9 века, его имеет право носить только монарх. Верхнее одеяние императора было уникального коричнево-оранжевого цвета, который дают естественные красители той далекой поры. Супруга Нарухито, 55-летняя императрица Масако, была в 12-слойном средневековом наряде ярких цветов и тяжеленном шиньоне, превращенном в прическу времен написания первого в мире романа, "Повести о Гэндзи".

Нарухито с трона (вернее, с тяжелого помоста с шатром общей высотой шесть с половиной метров и весом 8 тонн) произнес простую речь. Я объявляю стране и миру, сказал он, о вступлении на престол и приложу все силы к тому, чтобы в соответствии с конституцией достойно выполнить свои обязанности символа государства и единства народа.

Премьер Синдзо Абэ во фраке, лаковых штиблетах, белом жилете и галстуке поздравил монарха от имени японцев и вместе с собравшимися трижды прокричал "банзай". Вся церемония заняла лишь полчаса, и высочайшая чета удалилась готовиться к вечернему банкету в присутствии королей, президентов, премьеров и других представителей 173 стран.

Там Нарухито и Масако появятся в европейском - император будет во фраке с высшими орденами, а императрица - в бриллиантовой диадеме и длинном белом платье с орденской лентой. Всеми этими церемониями народ в целом умиляется и восхищается, хотя, по опросу телеканала Эн-эйч-кей, молодежь относится к институту монархии все более равнодушно. Ну, а въедливые юристы левых взглядов уже готовят иски - оплаченная за счет налогов церемония, по их мнению, нарушает принцип отделения церкви от государства. Ведь многотонный трон в числе прочего был украшен металлическими зеркалами - символами богини Аматэрасу.

Источник