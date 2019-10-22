Россиянин попросил убежища в Украине из-за преследований за участие в акциях протеста

26-летний гражданин России при переходе границы с Украиной попросил политического убежища. В ходе беседы с пограничниками он сообщил, что в России он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти, рассказали в пограничной службе Украины.

Ранее сообщалось, что фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин, которому 26 лет, уехал из России. Его обвиняют в угрозе применения насилия в отношении представителя власти во время акции 27 июля.

Также Россию покинул Алексей Кобаидзе, которого обвиняют в хулиганстве из‐за нападения на офис «Единой России» в Ховрино.

13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры получения украинского гражданства для иностранцев. Он расширил перечень лиц, которые могут получить украинское гражданство, и на россиян, которых политически преследуют.

