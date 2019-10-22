Представлена эмблема Олимпийских игр-2024

Логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году, представил оргкомитет, говорится на сайте Международного олимпийского комитета.

Отмечается, что эмблема была показана впервые на экране кинотеатра Гран-Рекс в Париже точно в 20:24 по местному времени. Дизайн логотипа объединяет три культовых символа, связанных со спортом, Играми и Францией — золотую медаль, олимпийский и паралимпийский огонь и Марианну (символ Французской революции).

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La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6 — Paris 2024 (@Paris2024) October 21, 2019

«Этот логотип прекрасно отражает желание поставить людей в центр Олимпийских игр в Париже 2024 года. Сочетание золотой медали, олимпийского огня и Марианны объединяет в себе ценности, историю и французский акцент, которые сделают эти Олимпийские игры по-настоящему особенными. Я верю, что этот инновационный дизайн будет быстро признан во всем мире и станет прекрасной визитной карточкой Олимпийских игр в Париже 2024 года», — заявил председатель Координационной комиссии Международного олимпийского комитета по Олимпийским играм в Париже 2024 года Пьер-Оливье Беккерс-Вьежан.

В МОК отмечают, что изображение Марианны — это также дань уважения спортсменкам и истории, поскольку именно в 1900 году на Олимпийских играх в Париже женщинам впервые разрешили участвовать в соревнованиях.

Впервые эмблема будет одинаковой для Олимпийских и Паралимпийских игр. Разница лишь в олимпийских кольцах или паралимпийских полукольцах, которые отображаются внизу.