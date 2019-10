Представлена эмблема Олимпийских игр-2024

Логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году, представил оргкомитет, говорится на сайте Международного олимпийского комитета.

Отмечается, что эмблема была показана впервые на экране кинотеатра Гран-Рекс в Париже точно в 20:24 по местному времени. Дизайн логотипа объединяет три культовых символа, связанных со спортом, Играми и Францией — золотую медаль, олимпийский и паралимпийский огонь и Марианну (символ Французской революции).

🥇🔥🇫🇷

La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6