Дональд Трамп в роли Гаврилы Принципа

Поворотные моменты истории как правило остаются малозаметными для современников — лишь потом аналитики, откручивая назад события, находят тот триггер, тот спусковой крючок, который запустил цепную реакцию, результатом чего стал разворот всего миропорядка. Или части его.

Убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и его жены 28 июня 1914 года мало чем отличалось от схожих террористических актов, которых много было в ту эпоху в Европе. Но это стало триггером Первой Мировой войны, за которой последовала одна и вторая революция в Царской России, изменившие весь ход истории 20 века.

Премьер Великобритании Невилл Чемберлен был не чета сербскому гимназисту-бомбометателю Гавриле Принипу. И происхождение, и образование, и должность предполагали больший кругозор во внешнеполитических делах, однако ж он-таки подписал Мюнхенский договор с Гитлером, отдал нацистам на растерзание Чехословакию в обмен на иллюзорный мир, а на самом деле дал понять сумасшедшему канцлеру Германии, что Европу можно брать тепленькой — спустя год он и взял. Простой принцип леса и подворотни — вставших на колени надо добивать — сработал в 1939-м, срабатывал и потом, сработает, боюсь, и сейчас.

45-й президент США Дональд Трамп, заявляя о выводе американских солдат из Сирии, думал исключительно о своей электоральной базе, о тех избирателях, которым он обещал прекратить участие Америки в бесконечных войнах далеко от родных границ. И, казалось бы, всего-то в Сирии было 1000 американских солдат и офицеров, из них 50 (пятьдесят!) — на границе между Турцией и той части на северо-востоке Сирии, где живут от полутора до двух миллионов — курдов, меньше 10 процентов самого большого на сегодня разделенного народа мира, не имеющего своей государственности. Курды были союзниками США в Сирии, были тем живым мясом на земле, теми боевыми отрядами, которые боролись с радикальным Исламским государством (ИГ — запрещено в Российской Федерации) и потеряли в этой борьбе 11 тыс. своих соплеменников. Курды считали, что американцы им обязаны и, как минимум — не бросят их один на один ни с Турцией автократа Эрдогана, ни с арабскими националистами Асада.

Курдам не осталось ничего иного как просить защиты у Асада и России, которые такого подарка от Трампа совершенно не ожидали. Аналитики называют Путина и Асада — главными бенефициарами вывода американских войск с севера Сирии

Они ошиблись. Одним росчерком пера Трамп приказал американским спецназовцам уйти с границы и покинуть военную базу, куда сразу зашли российские то ли войска, то ли наемники, во всяком случае кадры грузовиков с российскими флагами и довольным русским, обнаружившим в холодильниках американцев кучу коки и еды, показали все телекомпании мира. Курдам, оказавшимся под бомбёжками турецких сил с воздуха и арабских отрядов на земле, не осталось ничего иного как просить защиты у Асада и России, которые, похоже, такого подарка от Трампа совершенно не ожидали. Тем не менее аналитики называют Путина и Асада — главными бенефициарами вывода американских войск с севера Сирии. Плюс — Иран, который все эти годы гражданской войны в Сирии поддерживал Асада.

Так одно не слишком продуманное решение совершенно изменило динамику отношений на Ближнем Востоке. Что выиграет от этого Путин и его военные — понятно: Путин стал главным арбитром на Ближнем Востоке, российский ВПК, очевидно, получит новые денежные вливания. Что от этого выиграет Россия как страна — совершенно не ясно, кроме того, что, очевидно, закрытые статьи расходов на Сирию многократно возрастут: страна в руинах и России, коли она возьмет на себя роль патрона, придется вкладываться в восстановление страны-клиента — а это многие и многие миллиарды долларов.

Военные США имеют одну задачу — сдерживания горячих голов от применения убийственного, без разбора между боевиками и детьми, оружия. Трамп одним своим телефонным звонком, одним приказом разрушил эту работающую формулу сдерживания

Но это все сопутствующие эффекты. Главное в другом: мы становимся свидетелями конца целой эпохи, которая берет свое начала еще с середины прошлого века, который часто называют веком Америки. 50 американских спецназовцев на границе между Турцией и Сирией, как и весь тысячный американский контингент, не представляли собой серьезной военной силы. Но и турки, и Асад, и Путин понимали: не дай Б-г случайно подстрелить американского солдата, можно получить ответку огнем из всех орудий. Силам Эрдогана ничего не стоило начать бомбить курдов с воздуха и убивать их руками арабских вояк с земли и раньше, но между ними стояли 50 американских спецназовцев — а в их лице самая мощная страна мира, чьи военные контингенты в этом районе, как и во многих других имеют одну задачу — сдерживания горячих голов от применения убийственного, без разбора между боевиками и детьми, оружия. Трамп одним своим телефонным звонком, одним своим приказом разрушил эту вполне символическую, но работающую формулу сдерживания.

«Если США не говорят о правах человека, о защите слабых, будьте уверены: никто больше в мире об этом не скажет», — говорила на недавней встрече в Мичиганском университете в Анн Арборе Хилари Клинтон, занимавшая пост госсекретаря в администрации президента Обамы. Роль старшего брата или мирового полицейского — как угодно, эта мягкая сила обходилась американцам не дешево, но и возвращалась сторицей: в том числе и возможностью не класть жизни своих солдат на алтарь очередной войны, и выгодными контрактами для своих бизнесменов от благодарных за гарантии безопасности стран. Очевидно, что Америка Трампа от этой роли отказывается, предпочитая закукливаться в рамках своих границ. Какая цепная реакция за этим последует нам предстоит увидеть в ближайшие месяцы. А то, что последует — сомнений нет.

Фото: GORAN TOMASEVIC / Reuters via nbcnews.com