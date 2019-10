В ОБСЕ обеспокоены обысками у журналистов в России

С уважением относиться к деятельности редакций призвал российские власти представитель по вопросам свободы и безопасности СМИ при ОБСЕ Арлем Дезир. О своей обеспокоенности из-за обысков у журналистов в Архангельске, Владимире, Йошкар-Оле и Смоленске Дезир написал в Twitter.

I'm concerned by a recent wave of law enforcement raids carried out against journalists from @_29ru_, @keytown67,@Idel_Realii & @dovod33, and the questioning & seizure of their equipment, in #Russia. I call on the authorities to ensure respect for the activities of these media.