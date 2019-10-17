Российско-армянские авиалинии в Африке

11 октября стало известно, что в Демократической республике Конго разбился Ан-72, в котором находились охранники и водитель президентского лимузина. Экипаж состоял из граждан России, Украины и Казахстана. Погибли все восемь человек, находящиеся на борту. Телеканал «Настоящее время» отмечает, что за этой катастрофой тянется длинный шлейф авиапроисшествий, в которые вовлечены множество стран, долгие судебные процессы и обвинения в перевозках оружия.

Разбившийся транспортник Ан-72 имел код регистрации Армении, хотя в Ереване заявили, что номера поддельные, а борт исключен из армянского реестра два года назад. На борту были двое россиян: пилот Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. Бортинженером был гражданин Казахстана, на профессиональном форуме пилоты называют его имя — Мергали. Четвертый член экипажа — бортинженер, гражданин Украины Сергей Горохов, родом из Одессы, до завершения контракта в Африке ему оставалось три дня.

Кто они

Владимир Садовничий в 2011 году был осужден в Таджикистане за контрабанду. Самолет, которым он управлял с напарником-эстонцем, совершил вынужденную посадку по дороге из Афганистана, на борту был неисправный авиадвигатель от Ан-72. Власти объявили груз контрабандным. В тот момент в России был задержан с крупной партией героина сын главы железных дорог Таджикистана. Так что пилотов и сына чиновника зеркально помиловали и отпустили.

Виталий Шумков фигурировал среди задержанных в Бангкоке в 2010 году членов экипажа Ил-76, который прилетел из Северной Кореи для дозаправки. На борту было обнаружено почти 40 тонн оружия. Через некоторое время пилотов отпустили. Тогда Виталий Шумков был гражданином Казахстана, но после получил российское гражданство.

Владелец

Владельцем разбившегося самолета является россиянин армянского происхождения Ваграм Симонян. Он — хозяин авиакомпании South Airlines CO с регистрацией в Конго и офшоров, которым принадлежат несколько самолетов. Самолеты Ваграма Симоняна летают в Конго и работают для армии этой страны. Он также перевозил груз для правительственной армии Судана, был замечен в Сомали, рассказал журналист-расследователь издания Hetq Ваге Саруханян.

South Airlines, принадлежащая Симоняну, была зарегистрирована на Сейшельских островах со штаб-квартирой в ОАЭ. Она владела двумя Ил-76, купленными у госуправления делами президента Украины накануне первого Майдана, и транспортными самолетами Ан. Позже эти самолеты с армянской регистрацией оказались в распоряжении третьей авиакомпании Симоняна — зарегистрированной в Армении Skiva Air. Эксперты ООН и Conflict Armament Research располагают свидетельствами, что как минимум четыре самолета с регистрацией в Армении в 2014 году использовались для поставок армии Южного Судана, на который наложено международное эмбарго. После расследования Европейская служба внешних связей сообщила об инциденте властям Армении, и у авиакомпании Skiva Air отозвали лицензию.

С одной из фирм Ваграма Симоняна сотрудничало российское ООО «Собор», связанное с бывшим подмосковным чиновником, главой Каширского района Дмитрием Бобровым. Он входил в команду бывшего губернатора Подмосковья Бориса Громова, который в свое время служил в Афганистане. У Симоняна также есть авиакомпания в России — зарегистрированная в Армавире «В-Берд Авиа».

Почему они падают

Аварии в Африке происходят регулярно — отчасти из-за состояния авиапарка, отмечает «Настоящее время».

«Те самолеты, которые я встречал, — это в основном бывшие советские «Аны». Там есть импортные «Цессны». И летчики тоже отмечали, что с запчастями там не фонтан. Летают русскоязычные ребята — я попадал на два перелета. Это всегда груз, я не интересовался, что там. К этому грузу обязательно вам на борт дадут пару десятков местных аборигенов, которым обязательно тоже нужно туда долететь, к вам на борт могут легко-спокойно пару корзин кур, пару коз, то есть никаких проблем, вот то есть все, что едет по пути, вам все туда на борт занесут», — рассказал телеканалу путешественник Иннокентий Ездунов.

Незадолго до катастрофы в Конго, 9 октября, произошел еще один инцидент. В Сомали при посадке в аэропорту Могадишу не вышла стойка шасси транспортного «Ана». Самолет сел на брюхо, никто не пострадал. Лайнер принадлежит армянской авиакомпании Mars Avia: она зарегистрирована на граждан Армении, которых издание Hetq называет партнерами Ваграма Симоняна, а ее самолеты раньше были записаны на упомянутую выше Skiva Air. Всего у авиакомпаний, связанных с Арменией и работающих в Африке, более двадцати самолетов различных типов.

По информации Flight Safety Foudation, за пять лет на территории африканского континента разбились или были безвозвратно разрушены не менее 12 самолетов советского производства, принадлежащие авиакомпаниям, связанным с Украиной, Россией и Арменией.