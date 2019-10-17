Стагнация рейтинга

По данным опроса «Левада-центра», Владимиру Путину доверяют 39% россиян. Этот показатель не изменился с сентября 2018 года, когда Госдума в последнем чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста, отмечает «КоммерсантЪ». При этом в ноябре 2017 года, когда социологи проводили соответствующий замер, 59% респондентов говорили о своем доверии к президенту.

Также, по сравнению с ноябрем 2017 года, в сентябре 2019 снизились показатели министра иностранных дел Сергея Лаврова (с 19% до 14%), министра обороны Сергея Шойгу (с 23% до 13%), премьера Дмитрия Медведева (с 11% до 9%). 24% опрошенных ответили, что не доверяют никому из политиков, хотя в ноябре 2017 года таких было 14%.

Не вернулись к дореформенным и показатели Путина в рейтинге недоверия. Ему сейчас не доверяют 13% (в ноябре 2017 года — 7%). Лидером рейтинга недоверия остается Дмитрий Медведев (32%). Картина в отношении оппозиционеров иная: Григорию Явлинскому сейчас не доверяют 5% (было 11%), Алексею Навальному — 3% (10%), Ксении Собчак — 2% (14%).

«Нельзя делать вывод о том, что если респонденты стали называть оппозиционных политиков реже среди тех, кому они не доверяют, то это свидетельство роста доверия к ним. В противном случае их бы активно называли среди тех, кому доверяют, — отметила социолог «Левада-центра» Карина Пипия. — В конце 2017 года приближались президентские выборы, начались предвыборные активности, поэтому того же Навального, Явлинского и Собчак стали называть чаще в списке политиков, которым не доверяют, их заметность для населения выросла, черный пиар — тоже пиар».