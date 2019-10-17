Университет вражды народов

14 октября Московский институт международных отношений отметил 75-летие. Его закончили три четверти всех дипломатов, представляющих нашу страну за рубежом, десятки, а может, и сотни миллиардеров и высокопоставленных чиновников. Юбилей вуз встречает в том же состоянии, что и вся страна: с цензурой, списыванием научных работ, шпиономанией и вопиющим неравенством.

— Это наш институт, это наше клеймо,

И другого вовеки не нужно.

Оставайся всегда, несравненный МГИМО,

Бастионом студенческой дружбы.

Такой гимн для своей альма-матер написал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Бастион» — очень подходящее слово. Несмотря на то, что институт занимает первое место среди российских вузов по доле крупных бизнесменов и известных политиков в общем числе выпускников по данным Forbes, истинное положение дел в МГИМО почти не описывается в СМИ.

«Вразрез с внешнеполитическим курсом»

— Друзья! Нам надо опомниться и остановиться. Наши политики втягивают наш народ в страшную, ужасающую авантюру … скажем «нет» этой безумной и, главное, совершенно ненужной агрессии … Ни крови, ни слез нам больше не надо! — этими словами историк Андрей Зубов заканчивал колонку в газете «Ведомости» 1 марта 2014 года. Вскоре после той публикации, где действия Владимира Путина в отношении Украины сравнивались с тем, что Адольф Гитлер сделал с Австрией, Зубова уволят из МГИМО, где он работал с 2001 года. «Многочисленные высказывания Зубова А.Б. о происходящем на Украине и о внешней политике России вызывают возмущение и недоумение в университетской среде. Они идут вразрез с внешнеполитическим курсом России, наносят вред учебно-образовательному и воспитательному процессу» — такое заявление с заголовком «О Зубове А.Б.» появилось тогда на сайте МГИМО (позже само заявление было удалено, однако остались копии).

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Андрей Зубов

Спустя пять лет скандал с увольнением за «неправильные» высказывания повторился.

— Меня попросили покинуть институт, мотивируя это политическими обстоятельствами, причем эти обстоятельства пришли в институт извне. Мне процитировали, что я занимаюсь антигосударственной пропагандой и подрываю политическую стабильность России, — рассказывает политолог Валерий Соловей. Он проработал в вузе более десяти лет и за это время не раз критически высказывался в адрес властей. Соловей «регулярно испытывал терпение руководства, в том числе, своими прогнозами», объясняет действующий преподаватель МГИМО, намекая на то, что незадолго до увольнения Соловей заявил, что Владимир Путин уйдет в отставку до 2024 года. В вузе на вопрос «Проекта» об уходе Соловья сообщили, что это было его «личным решением». Сам профессор не рассказывает, кто именно «попросил его уйти», отмечая, что не стал «тратить нервы» на спор с менеджментом МГИМО. Соловей уверен, что желание уволить его исходило из администрации президента или министерства иностранных дел.







Политизация студенчества

В этом году о требованиях уволиться заявили несколько преподавателей Высшей школы экономики (ВШЭ). Один из них, также политолог, Александр Кынев, предполагал, что руководство ВШЭ таким образом избавляется от «преподавателей с критическим отношением к происходящему в стране».

Причиной, побуждающей власти давить на вузы с требованием уволить неблагонадежных преподавателей, могла стала именно политизация студенчества — студенческий журнал Doxa заявлял, что «каждыйдесятый задержанный 27 июля и 3 августа — студент».

Политолог Алексей Захаров и социальный антрополог Александра Архипова на митинге 10 августа 2019 года, в котором, по данным «Белого счетчика», приняло участие до 60 тыс. человек, опросили каждого седьмого, проходящего через рамки. Половина из пришедших оказалась моложе 33лет.

Свое исследование также проводил Центр экономических и политических реформ.

Центр опросил молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет в 30 населенных пунктах России. Оказалось, что у существенной части опрошенных есть опыт участия в той или иной общественно-политической деятельности. 14,4% опрошенных сообщили, что посещали митинги и протестные акции, около 10% участвовали в деятельности политической партии или движения, примерно 8% были наблюдателями на выборах.

При ответе на вопрос «Если в ближайшее время там, где Вы живете, состоятся митинги, акции протеста против нынешней власти, то как Вы отреагируете?», около 19% респондентов указали, что поддержат акцию и примут участие в ней лично, еще примерно 20% поддержат акцию, но не примут в ней личного участия. В совокупности, почти 40% опрошенных выразили готовность поддержать протест против власти.

Многие респонденты из числа тех, кто пока не готов лично принять участие в протестных акциях, говорят о том, что они могут присоединиться к протесту, если ухудшение ситуации в стране, урезание тех или иных свобод и возможностей коснется их непосредственно. Среди причин, которые могут побудить на личный протест, молодые люди называли усиление коррупции, критическое снижение уровня жизни, отсутствие работы, угрозу войны, скатывание к авторитаризму.





Политология как отдельный факультет перестала существовать в МГИМО еще в 2017 году, когда ее слили с факультетом госуправления. Сейчас политология — учебное направление в составе факультета управления и политики (ФУП). Источник в руководстве вуза называет причиной слияния следование интересам государства, «где управление важнее политологии». Руководство вуза настаивало, что слияние произведено в целях «оптимизации финансирования», однако выпускник, заставший процесс объединения факультетов считает, что это было сделано «по идеологическим соображениям»: «Правительству не нужны политологи, что-то реально анализирующие и дающие прогнозы, нужны послушные управленцы, менеджеры».





Институт, ставший университетом

Дата создания — 14 октября 1944 года, когда Совнарком преобразовал созданный годом ранее международный факультет МГУ имени Ломоносова в самостоятельный институт.

Студенты (бакалавриата и магистратуры) учатся по 16 направлениям, аспиранты — по 28 научным специальностям.

54 иностранных языка преподают на 20 языковых кафедрах, что занесено в книгу рекордов Гиннеса. В том числе бенгальский, индонезийский, пушту, суахили и урду.

В вузе учатся около 9 тысяч студентов и работают более 2 тысяч сотрудников.

Более 40 тысяч выпускников

Более трех четвертей сотрудников российской дипломатической службы окончили МГИМО, по словам ректора Торкунова.

Размер целевого капитала — свыше 1 млрд 600 млн руб. (по состоянию на текущийгод)





— Некоторые, может быть, думают, что эпопея с распозориванием МГИМО и его вороватого профессорско-преподавательского состава уже закончилась. Но нет, — написал в 2014 году в своем блоге в «Живом журнале» один из сооснователей «Диссернета» Сергей Пархоменко.

«Диссернет» заинтересовался профессорами МГИМО как раз после увольнения Зубова и наткнулся на целую плеяду «плагиаторов» среди тамошних преподавателей, вспоминает Пархоменко. Место, где они обнаружились, описывается цифровым обозначением 209.002.01.

Во главе диссертационного совета с таким номером стоял профессор Роберт Енгибарян, который с 1993 года возглавлял Международный институт управления МГИМО. Сейчас он работает научным руководителем и председателем ученого совета факультета государственного управления МГИМО. Ныне заслуженный деятель науки в восьмидесятых работал в Ереване в отделе агитации и пропаганды компартии, а позже перебрался в Москву, в идеологический отдел ЦК КПСС.

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Роберт Енгибарян

В «распозоренном» диссовете МГИМО было обнаружено не менее 19 диссертаций, «содержащихплагиат в значительном размере». В шести случаях из 19 Енгибарян был и научным руководителем списанных диссертаций. Профессор обвинения отрицал, говоря, что юриспруденция основана на дословном изложении первоисточников: «Например, президентское послание… Почему это „списано»? Это свободное изложение того, что говорил президент на эту тему».

Сейчас 30-летний ученик Енгибаряна, Генри Сардарян, возглавляет факультет управления и политики МГИМО, созданный в результате слияния факультета политологии и факультетом госуправления». «Учеником» или даже «смотрящим» от Енгибаряна Генри Сардаряна назвали несколько действующих сотрудников вуза. «Сардарян был избран деканом факультета тайным голосованием на альтернативной основе. Его кандидатура прошла по конкурсу», — сказали «Проекту» в пресс-службе МГИМО.







«Копипастеры» МГИМО (см. Приложение1)





«Грязные войны буржуинов»

— Иногда приходилось по полтора часа каждую неделю выслушивать несвязные рассуждения преподавателей о политике, явно навеянные повесткой федеральных телеканалов. Например, о том, что 11 сентября подстроило ЦРУ, или что экономика США держится «ни на чем», — рассказывает Анна, закончившая бакалавриат МГИМО в 2015 году, и уехавшая продолжать образование в один их крупнейших вузов США (Анна согласилась говорить на условиях анонимности). Хорошие преподаватели и преданные учебе студенты соседствуют с повальным «списыванием даже дипломных работ», говорит она.

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Если судить по официальным данным, в МГИМО традиционно высокий средний балл ЕГЭ среди поступающих — с 2015 года университет занимает либо первое, либо второе места среди всех российских вузов по этому показателю. В 2018 году, согласно данным мониторинга ВШЭ, МГИМО занимает второе место в рейтинге вузов по качеству бюджетного приема со средним баллом 95,3.

— Уровень образования вызвал у меня какие-то смешанные чувства, — вторит Анне студентка магистратуры факультета журналистики, также согласившаяся на разговор на условиях анонимности из-за опасений, что последствия скажутся в учебе. — Пары подходили скорее первокурснику бакалавриата, а не студентам магистратуры, многие из которых уже практикующие журналисты. Всё, что было связано с международной актуальной повесткой, вели отвратительно: травили байки.

— Главным оружием «ньюэйджеров» остается требование теплохладной толерантности. Здесь важную роль играет именно ЮНЕСКО, которая придала этому понятию сакральное значение, приняв в 1995 году Декларацию принципов толерантности… Сегодня уже все понимают, что вся эта безрелигиозная терпимость — лишь инструмент, направленный на уничтожение традиционной веры и морали, — бывший доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Ольга Четверикова считает Greenpeace, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ «оккультными организациями». Она покинула вуз в сентябре 2019 года, проработав там с 1998 года. Видеоролики Четвериковой с названиями типа «Через английский язык идет подчинение сознания», «Конечная цель мировой элиты» или «В чем сила иезуитов» для YouTube-канала «День ТВ» начали публиковаться за много лет до ее ухода из МГИМО и набирали по сто и более тысяч просмотров. В них она рассказывает об опасности цифровизации и «мировом закулисном правительстве». «Меня в институте международных отношений, где я работаю, часто упрекают, что я излагаю теорию заговора. Хотя я все лекции начинаю с того, что теория заговора придумана как раз теми, кто сегодня реализует глобальное управление» , — жалуется преподаватель в интервью. «Не знаю, как она преподает в МГИМО, параллельно рассказывая о колонизации России через английский язык. Я, честно говоря, часть подобных лекций прогуливаю, но некоторым одногруппникам нравится» — признается бывшая студентка Четвериковой.

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Заставка к видеоролику Ольги Четвериковой на канале «День ТВ»

«Мне бы очень не хотелось, чтобы Путин оказался в этой компании (получающих премию мира Нобеля — «Проект»), потому что это подчеркивает лояльность Западу», — говорила еще один автор материалов о «мировом правительстве» из МГИМО, доцент кафедры сравнительной политологии профессор Елена Пономарева. По ее словам, «некогда престижное звание обладателя Нобелевской премии мира нивелировалось в общественном сознании до служителя идеалам западного мира». Помимо преподавания современной российской политики профессор МГИМО пишет книги. В их числе «Пре$тупный интернационал в центре Европы. Как NATO создают государства-бандиты», «Грязные войны буржуинов» и «Игры мировых элит». В МГИМО не ответили на просьбу «Проекта» прокомментировать, соответствуют ли высказывания этих преподавателей политике университета.

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Вход в новый корпус МГИМО

Здесь же, в МГИМО, находят работу и известные в прошлом российские и советские шпионы. Так, директор Центра европейских исследований МГИМО Николай Грибин по окончании в 1966 году редакторского факультета Московского полиграфического института без отрыва от службы в КГБ СССР работал во внешней разведке на оперативных и руководящих должностях, в том числе за рубежом. Перед выходом в 2005 году в отставку Грибин возглавлял Академию внешней разведки. Параллельно с работой в МГИМО, где он с 2017 года трудится директором Центра европейских исследований, Грибин и сейчас ведет занятия в Академии ФСБ России, Пограничной академии ФСБ, а также в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, согласно его странице на официальном сайте МГИМО.

В МГИМО же преподает и экс-нелегал Андрей Безруков. Под именем Дональда Ховарда Хитфилда вместе со своей женой Еленой Вавиловой (под именем Трейси Ли Энн Фоли) он более 20 лет жил в Северной Америке, занимаясь шпионажем. В июне 2010 года в числе 10 других российских агентов он был арестован в США. В результате обмена месяцем позже Безруков вернулся в Россию, где начал работать советником президента компании «Роснефть» и одновременно доцентом кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО. «Их (бывших разведчиков — «Проект») никто не скрывает, ими наоборот гордятся», — говорит один из преподавателей МГИМО.

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Елена Вавилова и Андрей Безруков

— Многие студенты хотят работать в органах, — объясняет на условиях анонимности одна из преподавательниц МГИМО. Такие студенты имеют все шансы реализовать свою мечту…

Кабинет отдела загранвыездов

— То, что в МГИМО вербуют в спецслужбы — ни для кого не секрет. Пишет тебе староста или из руководства факультета, зовут в кабинет. На нем табличка — «Выдача загранпаспортов». Ну и там какой-то человек в штатском может начать рассказывать, как ты нужен родине и как нужно со стажировки в МИДе прямо все, что слышишь, передавать. Но это все так бестолково, ничего серьезного из этого не выходит, — рассказывает побывавший на такой встрече выпускник главного дипломатического вуза страны 2010 года. Найти кабинет «Выдача загранпаспортов» корреспонденту «Проекта» не удалось. Но в вузе существует кабинет «Отдел загранвыездов» (помещение № 2018а) — корреспондент «Проекта» пытался пообщаться с начальником отдела Ириной Рожок, но ее на месте не оказалось, кабинет был закрыт.

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Кабинет начальника отдела загранвыздов Ирины Рожок

Трое других студентов и выпускников МГИМО подтверждают рассказ о вербовке в стенах вуза — просят «стучать» на сотрудников университета или коллег по дипломатической практике. Не все, кого вербовали, приглашались в кабинет выдачи загранпаспортов.

Студента Андрея (имя изменено), который, по его словам, «никогда не ходил на митинги и не интересовался политикой», в 2015 году пригласили в кабинет замдекана (Андрей отказался назвать имя заместителя декана по соображениям собственной безопасности). Встретивший его там мужчина в штатском дал понять, что знаком и с обстоятельствами личной жизни Андрея, и с ситуацией в учебе: «Сейчас уже сложно сказать, что конкретно он говорил. Осталось сильное впечатление от собственных эмоций: стук сердца, солнце, которое светило в глаза. Я потел. Мужчина сказал что-то вроде, что, таких, как я, очень мало — с необычным знанием языка». У Андрея, действительно, редкий иностранный язык — черногорский; именно в Черногории, по мнению местных властей, сотрудники российского ГРУ пытались организовать государственный переворот в 2016 году. Собеседник «ждал реакции», подчеркивая, что Андрей «может помочь сразу двум странам» — России и Черногории, — а еще «зарабатывать и путешествовать», вспоминает собеседник «Проекта». Мужчина оставил Андрея в кабинете, попросив его подумать о «будущем, родине и карьере». Только когда он вышел из кабинета, Андрей понял, что собеседник не представился.

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Кафе на территории МГИМО

Другой студент — Максим (имя изменено), — рассказывает, что проходил практику в посольстве России в Болгарии второй год подряд. В учебной части МГИМО Максима предупредили, что с ним свяжется «важный человек» по поводу «помощи в работе». Вскоре с ним связался человек, якобы курировавший студенческую практику при посольстве, и сам же «очень быстро сообщил, что связан с разведкой» и для начала предложил шпионить за начальницей Максима в дипмиссии: «Пиши все, что знаешь, куда ходит, и т.д.».

— Вербовщик из него никакой был. Я не отчитывался никуда и ничего не писал. На учебу это никак не повлияло, — рассказал студент.

Сотрудница МГИМО рассказывает, что все личные дела сейчас хранятся в электронном виде и доступ к каждому профилю есть у всех преподавателей: «При поступлении, например, на военную кафедру, смотрят наличие граждан других государств среди родственников и заносят эти данные в базу». Студентами, по ее словам, «всегда интересуются, если они подходят — не только из органов, иногда из госкорпораций». Выпускник Иван (имя изменено) говорит, что однажды бывший староста группы познакомил его с «внештатным сотрудником МГИМО»: «Был довольно молодой парень. Позвал Родине помогать».

— Я иногда писал какие-то статьи в журналы, а он сказал, что можно стать специальным корреспондентом, например, в США, от одного из ведущих информагентств, — рассказывает Иван. — И так годами работать: нет никакой разницы — писать материал и работать с источниками, или писать… другой, скажем так материал, и тоже работать с источниками.

В МГИМО не ответили на вопросы о вербовке студентов. Выпускница МГИМО, сейчас — официальный представитель МИД Мария Захарова также проигнорировала запрос «Проекта».

Дом ректора

В 2019 году исследовательская лаборатория Ольги Крыштановской по заказу МГИМО подготовила исследование о ректорах российских вузов. Из него следует, что глава МГИМО Анатолий Торкунов входит в «топ-10» ректоров с максимальным административным ресурсом и в топ самых богатых ректоров (20,9 млн руб. — официальный доход за 2018 год), но при этом и близко не входит в список ректоров с высоким индексом научного влияния, вместо этого ректор прославленного вуза замыкает десятку «ректоров с низкими наукометрическими показателями». В университете, увидев результаты исследования, от него отказались (исследование имеется в распоряжении «Проекта», об отказе вуза сотрудничать с лабораторией из-за «слишком оппозиционных результатов» работы рассказывает источник в вузе).

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Владимир Путин награждает Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2000 год

Торкунов и его семья действительно богаты: им даже есть, что скрывать. Супруге ректора МГИМО Ирине, преподавателю фортепиано, музыканту и автор книг по искусству, принадлежит большой земельный участок в Барвихе в районе Рублево-Успенского шоссе — в последней декларации его площадь оценивается в 4,2 тыс. кв.м. Прежде этот участок принадлежал Сергею Кривощапову, так же зовут управляющего комплексом Одинцовского филиала МГИМО. Этим летом Ирина расширила его площадь до 4,8 тыс. кв. м (этот факт еще не успел найти отражение в декларации).

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Участок Анатолия Торкунова в районе Рублево-Успенского шоссе

На участке расположен трехэтажный, стилизованный под замок особняк (один из этажей — подземный) площадью 990 кв. метров — Торкунова владеет им с 2012 года, согласно данным Росреестра. Но недвижимости такой площади нет и никогда не было в декларации жены ректора (в 2013 году ректоров российских вузов и членов их семей обязали отчитываться о доходах). Примерная рыночная стоимость участка Торкуновой, базируясь на сайте объявлений cian.ru, может составлять около 300 млн рублей. В пресс-службе МГИМО не ответили на вопрос «Проекта» о незадекларированном доме: «в декларации указана недвижимость в соответствии с правилами, предъявляемыми к подобного рода декларациям. Новые приобретения декларируются в установленном порядке по итогам календарного года», — ответили там на вопрос об участке Торкуновой.

Деятельность супруги ректора МГИМО приносит неплохой доход, но построить столь дорогой дом в Барвихе ей было бы непросто: ее доход в 2018 году составил около 22,7 млн рублей. При этом у Торкуновой есть еще один земельный участок в 1,5 тыс. кв. м, три квартиры общей площадью более 300 кв. м, два жилых дома (169 и 365 кв. м), гараж, два машино-места и автомобиль BMW 116.

Список недвижимости, которой по декларации владеет сам ректор, ограничивается двумя квартирами (84 и 58 кв. м), дачным домом (139 кв. м), земельным участком (8900 кв. м), гаражом и машино-местом.

Кроме своей научной работы 69-летний Торкунов еще и возглавляет совет директоров «Первого канала». Дочь ректора Екатерина Торкунова с 2003 года преподает на кафедре европейского права МГИМО. С 2017 года она — ведущая шоу «Тест на отцовство» на телеканале «Домашний». В число собственников «Домашнего» и «Первого канала» входит Национальная медиа группа — актив Юрия Ковальчука, давнего друга президента Владимира Путина.

Филиал на Рублевке

В 2016 году в Одинцовском районе Подмосковья, в нескольких километрах от Рублевского шоссе, где живет российская элита, появился свой МГИМО. Директором филиала в Одинцово стал бывший начальник военной кафедры МГИМО, выпускник Военного института иностранных языков Сергей Васильев. Обучение в филиале стоит немногим меньше, чем в основном кампусе: стоимость начинается от 375 тысяч за год и может достигать почти полутора миллионов рублей, тогда как стоимость обучения в основном кампусе — от 468 до 900 тысяч рублей. Средний проходной балл в основном кампусе на некоторых программах начинается от 60 баллов на платное место, а средний балл для прохождения на бюджет может достигать 97баллов.

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Филиал МГИМО в Одинцово

В Одинцово же самый низкий средний балл для прохождения на платное составляет 44 балла, а самый высокий — всего 58, бюджетных мест на большинстве программ и вовсе нет. «Никакого образования там нет, филиал был построен исключительно ради увеличения числа студентов и роста прибыли», — резюмирует один из преподавателей университета. Осенью 2019 года начал работать и второй филиал МГИМО, причем тоже в неожиданном месте — в Узбекистане, стране, по данным Исследовательского центра The Economist Intelligence Unit занимающей 156-е место из 167 в Индексе демократии. Пока филиал работает на базе Университета мировой экономики и дипломатии в Ташкенте. С предложением об открытии филиала в Ташкенте обратилось руководство Узбекистана, утверждают в пресс-службе МГИМО (СНОСКА Филиал был открыт на основании межправительственного соглашения о создании и функционировании филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Узбекистан, отметили там).

В этом году в Узбекистане же проходил пятыйФорум выпускников МГИМО, на котором присутствовали министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, российский миллиардер Алишер Усманов и министр культуры Владимир Мединский. В USM холдинге (объединяет активы Усманова) «Проекту» заявили, что «поддерживают эндаумент МГИМО, но ни в филиал вуза в Одинцово, ни в Ташкенте, не вкладывались».







ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ (см. Приложение 2)





Кроме Усманова в числе попечителей МГИМО немало и других лояльных нынешним властям миллиардеров — Арас Агаларов, Муса Бажаев, Самвел Карапетян. В ГК «Crocus Group» Араза Агаларова и группе компаний «Ташир» Самвела Карапетяна на запросы «Проекта» не ответили. Еще один выпускник МГИМО миллиардер Владимир Потанин в 2015 году профинансировал строительство православного храма при МГИМО, а освящали его лично «духовник Путина» Тихон Шевкунов и патриарх Кирилл.

Связи руководства вуза с РПЦ в целом довольно сильны: по словам бывшей студентки факультета журналистики, «на лекции Владимира Легойды (председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ — «Проект») действительно бегали все», но «зачем журналистам-международникам нужны были обязательные предметы, на которых рассказывали про православие», она не понимает. Формально, основными курсами, которые вел Легойда, были «Культурология», «Культурно-религиозные традиции» и курс профессиональной подготовки «Мастер-класс журналиста», следует из информации на сайте МГИМО.





Стоимость обучения

МГИМО — один из самых дорогих вузов страны. В 2018 году он занимал первое место в рейтингах самых дорогих университетов. Сейчас платное обучение первокурсника по дневным программам бакалавриата в МГИМО стоит около 530 тыс. рублей в год. Например, чтобы получить диплом по специальности «Реклама и связи с общественностью», «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция» или «Международные отношения» необходимо заплатить 540 000 рублей в год. Обучение на программах англоязычного бакалавриата ещё дороже — около 650 000 рублей в год. По словам сотрудника вуза, близкого в прошлом к Минобрнауки, десять лет назад поступление МГИМО стоило от $30 тыс., а самым «проплаченным» направлением были иностранные языки.

Филиал Рублевки

— Тут всегда учились три типа студентов. Потомственные, у которых еще бабушки и прабабушки скитались по посольствам. Потом еще отчаянные: они, разумеется, сами поступили, у себя, где-то в Челябинске, выиграли шесть олимпиад, но, скорее всего, никогда даже в Киргизию младшим помощником не поедут. И еще блатные. Богатые очень, но, будем честны, без должной подготовки, — описывает студентов в разговоре с «Проектом» пожилой профессор. Репутацию «вуза для блатных» МГИМО приобрел еще в советское время, когда здесь учились дети и внуки номенклатуры. Новые времена ситуацию не изменили: вуз также популярен у детей нынешних чиновников, миллионеров и звезд, а журнал Tatler, пишущий о светской жизни, составляет списки завидных женихов МГИМО.







Звезды нынешнего МГИМО (см. Приложение 3)





— Некоторые однокурсницы на каждый экзамен приходили с какими-то суперсовременными дорогими незаметными наушниками, в которые им диктовали билеты. Ещё «золотая молодёжь» очень часто покупает аналитические справки и курсовые. И вот в тот момент, когда ты приносишь свою честно написанную курсовую, а курица на шпильках гордо кладёт рядом «свою» красиво переплетенную работу, и ты знаешь, что она и пальчиком наманикюренным не пошевелила, чтобы хоть что-то сделать, начинаешь думать о рабоче-крестьянском восстании, — пишет на анонимном сайте, посвященном столичным вузам, выпускница факультета международной журналистики МГИМО.

Нынешний пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, которая поступила в МГИМО благодаря победе в интеллектуальном шоу «Умники и умницы», отмечает, что университет, который уже тогда в шутку называли «Московским государственным институтом мажоров и олигархов», не сыграл «никакой решающей роли» в ее карьере, а уровень образования там зависел только от прикладываемых лично студентом усилий.

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В 2018 году МГИМО совместно с Россотрудничеством на волне патриотизма запустил программу «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» — для возвращения российских студентов из заграничных вузов. За год с начала старта программой воспользовались 12 студентов (что сопоставимо с числом возвращающихся по личным и семейным обстоятельствам), которым, к тому же, для перевода в МГИМО не потребовалось сдавать экзамены (что злило студентов, поступивших самостоятельно). Генри Сардарян тогда рассказывал, что студенты переводились из-за «давления на их политическую позицию» и «отсутствия перспектив» за рубежом. Например, один из таких студентов — Данила Ильин-Адаев, сын основателя «Банки.ру» Филиппа Ильина-Адаева, учился в Чехии, а перевелся в МГИМО после того, как 9 мая вместе с друзьями устроил автопробег по Праге, и на центральной площади столкнулся с антикоммунистическим шествием — в итоге импровизированный автопробег в местных новостях назвали «русской провокацией»; после этого Данила решил вернуться в Россию, хотя, как он сам признается, не смог бы как следует сдать мгимошный тест по английскому.

* * *

Мы встречаемся с преподавателем МГИМО в июле 2019 года. Он не оптимистичен по поводу своего будущего в вузе: «Думаю, задача [руководства вуза] — создать список сотрудников, которым разрешено общаться с иностранцами, и держать их на крючке, а остальных вообще никуда не выпускать». В середине августа стало известно, что Минобрнауки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранцами — после встреч от ученых требуют составлять отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.

Приложение 1.

«Копипастеры» МГИМО, по данным «Диссернета»,

1. Екатерина Торкунова *работает в МГИМО

Дочь ректора МГИМО Анатолия Торкунова, доцент кафедры европейского права МГИМО, ведущая телешоу «Тест на отцовство»

Ученая степень: кандидат юридических наук, 2002 год

«ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ»

Комментарий «Диссернета»:

«В диссертации Торкуновой Е.А. наблюдается тождество текстов с источниками, указанными в экспертизе. При этом Торкуновой Е.А. заимствовались не только авторский текст, но и цитаты из третьих источников и ссылкина эти источники».

2. Сергей Синельников *работает в МГИМО

- Декан факультета довузовской подготовки МГИМО

- Ученая степень: кандидат педагогических наук, 2012 год

- Формирование рефлексивных умений на этапе вузовского обучения в педагогическом взаимодействии «преподаватель-студент»

- Окончил МГИМО, квалификация: юрист-международник. С 2008 года подполковник запаса.

- Награжден нагрудным знаком «За отличие» Министерства иностранных дел за многолетний добросовестный труд в системе министерства.

- «В диссертации присутствуют ссылки на работы Лопаревой М.А., Метаевой М.А. и Давыдовой Г.И., однако их оформление не соответствует объему заимствований. Ряд фрагментов совпадает с другими текстами с точностью до замен «ученики» или «представители профессиональных групп» на «студенты» и аналогичных»

3. Вадим Гаглоев *защитился в МГИМО

- Бывший генеральный директор компании «Росгосцирк», (близкий к министру культуры Мединскому — выпускнику МГИМО, к которому у «Диссернета» также не раз возникали вопросы)

- Ученая степень: кандидат юридических наук, 2003 год

- Правовое регулирование экономической основы местного самоуправления в Российской Федерации

- Комментарий одного из основателей «Диссернета» Сергея Пархоменко: «Практически все необходимое (включая даже и выводы диссертации) удалось потырить у одного безответного автора с трогательной фамилией Мокрый. На заплатки для небольших оставшихся щелей пошла пара случайно подвернувшихся журнальных статей: не в монографиях же чужих опять рыться ради такой мелочевки»

4. Иван Марущак *работает в МГИМО

Начальник Военного учебного центра МГИМО

Ученая степень: кандидат педагогических наук, 2012 год

Педагогическое сопровождение процесса формирования рефлексивной позиции студентов вузов посредством интерактивных технологий обучения

С 1995 по 2001 гг. участвовал в миротворческих операциях ООН (UNPROFOR в Боснии и Герцеговине и Хорватии, UNPREDEP в Македонии, UNIKOM в Ираке и Кувейте) и ОБСЕ (KVM в Косово, Федеративная Республика Югославия).

В 2018 году за многолетний добросовестный труд в системе Министерства иностранных дел награжден нагрудным знаком «За отличие» МИД России.

Комментарий «Диссернета»: «В тексте присутствуют ссылки на чужие работы, однако их оформление не соответствует истинному объему заимствований. Часть текста совпадает с чужой работой с точностью до замены «Московский институт экономики, менеджмента и права (МИЭМП)» на «Московский государственный индустриальный университет (МГИУ)».

5. Алексей Галкин *защитился в МГИМО

Помощник полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе

С 1992 по 2007 служил в органах прокуратуры Владимирской области

С 2007 по 2011 был руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Владимирской области

С 2012 по 2019 был начальником департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе

Ученая степень: кандидат юридических наук, 2005 год

Совершенствование правового регулирования межбюджетных отношений в Российской Федерации

Комментарий «Диссернета»: «Некорректные заимствования»

6. Светлана Ячевская *защитилась в МГИМО

Заместитель председателя и член правления ВЭБ РФ

С ноября 2008-го по май 2017-го возглавляла правовой департамент министерства финансов

Ученая степень: кандидат юридических наук, 2009 год

Научный руководитель: Роберт Енгибарян, МГИМО

«МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Комментарий сооснователя «Диссернета» Сергея Пархоменко: «В нарезку длядиссертации пошли служебные документы, которые побывали в руках чиновника,просто в силу его должностных обязанностей. В данном случае ими оказались не больше и не меньше как Бюджетное послание президента за 2009 год, а также стандартный минфиновский доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства в том же 2009-м и на перспективу 2010–2012 годов

7. Артур Абсалямов *защитился в МГИМО

Судья в отставке, экс-заместитель председателя Высшего арбитражного суда России с 2012 до 2014 года

До 2012 года занимал пост председателя федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа

Ученая степень: доктор юридических наук, 2009 год

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ»

Некорректные заимствования

8. Дмитрий Калантырский

Бывший председатель правления СМП-банка (2002-2015) менеджер, приближенный к другу Владимира Путина Аркадию Ротенбергу

Ученая степень: кандидат юридических наук, 2005

Правовое регулирование банковского надзора в Европейском Союзе и России

Комментарий сооснователя «Диссернета» Сергея Пархоменко: «Президент, председатель правления СМП-банка Дмитрий Калантырский, а также его заместитель Артем Оболенский успешно выступили и на этот раз в парном разряде, рука об руку, заказав одному и тому же диссероделательному комбинату юридической кафедры МГИМО по кандидатской диссертации, которые они оба благополучно защитили в один и тот же день — 26 декабря 2005 года»

Приложение 2



Известные выпускники

Александр Авдеев

С января 2013 года — чрезвычайный и полномочный посол в Ватикане

Бывший министр культуры России

Окончил МГИМО в 1968 году

*Трижды становился заместителем министра иностранных дел — с 1991 по 1992 год еще СССР, с 1996 по 1998 год — заместителем министра иностранных дел России, а с 1998 по 2002 год — первым заместителем министра иностранных дел России. В июне 1999 года Авдеев вошел в небольшую команду специалистов, которые разрабатывали план участия российского контингента в миротворческой операции в Косово.

Ильхам Гейдар оглы Алиев

Президент Азербайджана с 2003 года

Окончил МГИМО в 1982 году

*В 2009 году в Конституцию Азербайджана были приняты поправки, позволяющие Алиеву избираться бесконечное количество раз, а в 2016 году срок президентских полномочий был увеличен с пяти до семи лет. Тогда же в Азербайджане была учреждена должность вице-президента; именно он, а не премьер-министр будет исполнять обязанности главы государства, в случае, если тот по каким-то причинам не сможет осуществлять свои полномочия. Ильхам Алиев назначил первым вице-президентом свою жену — Мехрибан Алиеву.

Сергей Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации с 2004 года

Окончил МГИМО в 1972 году

*Владеет английским, французским и сингальским языками. Пишет стихи и является автором слов гимна МГИМО. Лавров входит в тройку самых долго работающих министров иностранных дел в мире. Дольше него на своем посту находятся только министры иностранных дел Омана и Туркмении.

Александр Любимов

Один из создателей телекомпании «ВИD»

Вице-президент Академиироссийского телевидения

Окончил МГИМО в 1984 году

* В позднеперестроечные годы был одним из создателей телепрограммы «Взгляд». В нулевые работал на связанных с государством телеканалах. В 2007 году устроился на ВГТРК: в качестве первого заместителя гендиректора телерадиокомпании занимался продвижением канала «Россия». Продюсировал телепроект «Имя Россия», победителем которого был объявлен Александр Невский и чуть не стал Иосиф Сталин. Позже руководил телеканалом РБК — в то время, когда медиахолдинг упрекали в публикации заказных материалов и цензуре.

Владимир Потанин

Владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля»

Член попечительского совета МГИМО

Окончил МГИМО в 1983 году

* С 2008 по 2012 год участвовал в так называемых никелевых войнах и боролся с другим акционером «Норникеля» Олегом Дерипаской за контроль над компанией. В 2012 году Потанин и Дерипаска при посредничестве Романа Абрамовича подписали мировое соглашение. В феврале 2018 года конфликт вновь разгорелся, так как компания Потанина выкупила акции у Романа Абрамовича и Александра Абрамова. «Русал» Дерипаски, в свою очередь, оспорил законность сделки в Высоком суде Лондона. Суд занял сторону последнего и аннулировал сделку. Однако это не помешало Потанину скупить акции «Норникеля» с рынка, увеличив свой пакет на 3%.

Анатолий Торкунов

Ректор МГИМО (У) МИД России с 1992 года

Председатель совета директоров ОАО «Первый канал»

Окончил МГИМО в 1972 году

*В 1971–1972 годах находился на дипломатической службе в КНДР. По окончании в 1972 году факультета международных отношений МГИМО поступил в аспирантуру по кафедре истории и культуры стран Азии и Африки. В 1974 году был назначен помощником ректора. В 1983–1986 годах находился на дипломатической работе: второй, первый секретарь Посольства СССР в США (Вашингтон). Владеет английским, французским и корейским языками.

Алишер Усманов

Основатель группы USM Holdings, в число активов которой входят «Металлоинвест», Байкальская Горная Компания, обладающая самыми большими запасами меди в России; «МегаФон», Mail.ru Group и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)

Окончил МГИМО в 1976 году

*В 1980 году Усманов и двое его друзей были арестованы по обвинению в мошенничестве и хищениях. Будущего олигарха приговорили к восьми годам, он отсидел шесть лет, освободившись в 1986 году досрочно. В 2000 году Верховный суд Узбекистана реабилитировал осужденных.

Юрий Костин

Генеральный директор «Газпром-медиа радио» с декабря 2009 года

Окончил МГИМО в 1987 году

*С 1987 по 1990 годы работал в главной редакции Государственного комитета СССР по телевидению ирадиовещанию на США и Англию. В 1990 году был назначен ответственным выпускающим отдела радиовещания на Великобританию и Северную Ирландию объединения «Астра» Международного Московского радио. С 2002 по 2004 год был генпродюсером «Авторадио», главным редактором «Радио Энергия».

Константин Косачев

Председатель комитета Совета федерации по международным делам

Окончил МГИМО в 1984 году

*В 2014 году Косачев был включен в санкционный список физических и юридических лиц, принятый Советом национальной безопасности и обороны Украины. В апреле 2018 года был включен в санкционный список США в числе 17 чиновников и семерых бизнесменов из России, приближенных к Владимиру Путину. 15 марта 2019 года Канада ввела санкции против 114 лиц, включая Косачева, и 15 компаний из-за инцидента в Керченском проливе. В сентябре 2019 года Косачев и еще девять членов делегации России не получили визу США для участия в Генассамблее ООН.

Владимир Кулистиков

Генеральный директор НТВ с июля 2004 по октябрь 2015 года

Окончил МГИМО в 1974 году

* С 1974 года по 1978 год работал в различных подразделениях Министерства внешней торговли СССР. С 1985 года по 1990 год занимал должность заместителя главного редактора журнала «Новое время». С 1990 года по 1993 год был корреспондентом арабской газеты «Аль-Хаят» в Москве. Был заместителем главного редактора НТВ, с 2000 по 2001 — председателем правления информационного агентства «Вести».

Александр Манжосин

Начальник управления администрации президента по внешней политике в 2004–2018 годах

Окончил МГИМО в 1980 году

*В 1980—1982 годах был переводчиком торгового представительства СССР в Турции. С 1993 года работал в администрации президента.

Марк Урнов

Советский и российский политолог

Ведущий научный сотрудник института прикладных политических исследований ВШЭ

Окончил МГИМО в 1970 году

*В 1994–1996 годах был руководителем аналитического управления президента РФ. В начале сентября 2019 года пользователь фейсбука Анна Чедия Сандермоен обвинила Урнова в том, что он в 70–80-х состоял в секте «целителя» Столбуна, ставившего своей целью излечить общество от «шизофренизации». Сам Урнов обвинения отрицал, хотя признавал, что работал в Ленинградском институте информатики и информатизации в лаборатории системы человека, «где действительно метод Столбуна анализировался» и лично его он «спас от астмы».

Юрий Федотов

Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности

Окончил МГИМО в 1971 году

*В 1993—1999 годах был заместителем постоянного представителя Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. До 2002 года работал директором департамента международных организаций МИД России. До 2005 года был заместителем министра иностранных дел. С 2005 по 2010 годы был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Великобритании.

Андрей Брежнев

(1961–2018)

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, первый секретарь ЦК Коммунистической партии социальной справедливости

Окончил МГИМО в 1983 году

*В 1998-2001 годах организовал и возглавил Общероссийское коммунистическое общественное движение. Выступал за национализацию приватизированной ранее госсобственности. В 2002–2004 был генеральным секретарем созданной им незарегистрированной Новой коммунистической партии. В 2014 году был избран первым секретарем центрального комитета Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС), созданной и зарегистрированной в 2012 году политтехнологом Андреем Богдановым.

Виталий Чуркин (1952–2017)

Постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН с 2006 по 2017

Окончил МГИМО в 1974 году

*В детстве снимался в эпизодических ролях в трех художественных кинофильмах, два из которых были посвящены биографии Владимира Ленина (Ульянова): «Синяя тетрадь», «Ноль три», «Сердце матери». С 1991 по 1992 год был начальником управления информации Министерства внешних сношений СССР. С июня 1992 по октябрь 1994 был заместителем министра иностранных дел РФ Андрея Козырева. Являлся специальным представителем президента на мирных переговорах по Югославии, в частности, вел переговоры между участниками боснийского конфликта и западными странами. Дочь Анастасия и сын Максим также являются выпускниками МГИМО

Ирина Бокова

Генеральный директор ЮНЕСКО с 2009 по 2017

Окончила МГИМО в 1976 году

*В 1991‑1992 годах работала в министерстве иностранных дел Болгарии. В 1995 году занимала должность заместителя министра иностранных дел Болгарии и правительственного секретаря по вопросам европейской интеграции в социалистическом правительстве Жана Виденова. С 15 ноября 2009 года занимала пост генерального директора ЮНЕСКО, в 2013 году была переизбрана на второй срок и являлась первой женщиной и первой представительницей стран Восточной Европы, возглавившей эту организацию.

Борис Титов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей

Окончил МГИМО в 1983 году

*21 декабря 2017 года внеочередной съезд «Партии роста» выдвинул Бориса Титова кандидатом в президенты России на выборах в 2018 году. По итогам выборов Борис Титов набрал 0,76% голосов и занял шестое место. Сам уполномоченный по защите прав предпринимателей назвал прошедшие выборы «шоу».

Алексей Пушков

Сенатор, председатель комитета Государственной думы по международным делам с 2011 по 2016 годы

Окончил МГИМО в 1976 году

*Родился в Пекине в семье советского дипломата и преподавателя китайского языка, после отца перевели на работу в СССР. Писал тексты для выступлений Михаила Горбачева. С 1995 по 1998 годы работал заместителем гендиректора «Первого канала». В 2012 году стал вице-президентом и членом Бюро ПАСЕ и возглавил российскую делегацию в Страсбурге. Был внесен в санкционный список ЕС.

Жанна Немцова

Журналистка, дочь политика Бориса Немцова

Окончила МГИМО в 2005 году

*В июне 2015 года после убийства своего отца Бориса Немцова и угроз через социальные сети уже в свой адрес, покинула Россию. После объявила о создании Фонда Бориса Немцова. В своём интервью газете «Die Welt» говорила, что её увольнения с российского телеканала РБК требовал Кремль, но владелец и менеджеры телеканала не пошли на такой шаг. Тем не менее, угроза увольнения оставалась, поэтому она сама решила уйти.. С 2015 года работает в русской редакции немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в Бонне, где ведет программу «Немцова. Интервью»

Петр Фрадков

Сын Михаила Фрадкова, бывшего директора Службы внешней разведки (2007 — 2016)

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» с сентября 2018 года

Окончил МГИМО в 2000 году

*Женат на Виктории Фрадковой, преподавателе кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО. В 2000–2004 годах работал в представительстве Внешэкономбанка в США, прошел путь от эксперта до начальника отдела. В 2005–2007 годах — заместитель директора дирекции — директор департамента, первый заместитель директора дирекции Внешэкономбанка. В 2007–2011 годах — член правления, заместитель председателя Внешэкономбанка. В 2015–2016 годах — первый заместитель председателя Внешэкономбанка.

Сергей Брилев

Заместитель гендиректора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам, журналист

Окончил МГИМО в 1995 году

*Родился в Гаване, в семье сотрудников торгового представительства, однако в документах городом рождения указана Москва, потому что сотрудникам посольств не разрешали регистрировать детей с указанием фактического места рождения.

Антон Вайно

Руководитель Администрации президента с 12 августа 2016 года

Окончил МГИМО в 1996 году

*Родился в Таллине в семье высших партийных работников Эстонии. С 1996 года по 2001 год работал в посольстве России в Японии, затем — во Втором департаменте Азии МИД России. С 2002 года по 2004 год занимал различные должности в управлении протокола президента. В 2007 году был первым заместителем руководителя протокола президента. В 2016 году был назначен главой администрации президента и включен в состав Совета безопасности России.

Ксения Собчак

Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака

Теле- и радиоведущая, кандидат на выборах президента в 2018 году

Окончила МГИМО в 2004 году

*Родилась в Санкт-Петербурге в семье соавтора действующей Конституции РФ, первого мэра постсоветского Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой (в будущем — известного российского политика, депутат и сенатора). С детства знакома с Владимиром Путиным, который был советником Собчака по внешним связям. С февраля 2012 года вела программу «Собчак живьем» на телеканале «Дождь». 18 октября 2017 года заявила о намерении баллотироваться в президенты, опубликовав в СМИ открытое письмо, в котором назвала себя кандидатом «против всех». Критики неоднократно обвиняли Собчак в том, что ее политическая деятельность согласовывается с Кремлем.

Мария Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России с 10 августа 2015 года

Окончила МГИМО в 1998 году

*Первая в истории российской дипломатии женщина, назначенная на пост официального представителя МИД. Родилась в семье российских дипломатов, работавших в Пекине. С 2005 по 2008 год была руководителем пресс-службы постоянного представительства России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Пишет стихи и песни — совместно с Марал Якшиевой написала песню, которую 2 июня 2017 года на открытии Московского международного кинофестиваля исполнила певица Наргиз Закирова. Песня посвящена российским военным, погибшим в Сирии.

Саид Керимов

Сын олигарха Сулеймана Керимова

Российский предприниматель

Окончил МГИМО в 2016 году

*Родился в семье известного российского бизнесмена дагестанского происхождения Сулеймана Керимова. Учился в МГИМО в одно время с сыном Дмитрия Медведева Ильей. В 2014 году приобрел сеть кинотеатров «Синема Парк» у Владимира Потанина. Сделка была закрыта в 2014 году и оценивалась в $300–400 млн. В 2017 году Керимов продал этот актив олигарху Александру Мамуту.

Михаил Зыгарь

Писатель, журналист

Бывший главный редактор телеканала «Дождь».

Окончил МГИМО в 2003 году

Преподавал в МГИМО в 2003–2009 годах

*Во время учебы в МГИМО проходил годовую стажировку в Каирском университете. С 2000 года был сотрудником Издательского дома «Коммерсантъ»: работал специальным корреспондентом в горячих точках — Палестине, Ливане и Ираке. В 2015 году выпустил книгу «Вся кремлёвская рать: Краткая история современной России».

Надежда Михалкова

Дочь актера и продюсера Никиты Михалкова

Актриса

Окончила МГИМО в 2008 году

*Младшая дочь режиссера Никиты Михалкова. Впервые сыграла в кино в 1993 году в документальной картине «Анна от 6 до 18», снятой Никитой Михалковым и рассказывающей о жизни ее сестры Анны. Знаменитой стала после участия в фильме «Утомленные солнцем», где режиссером также выступил ее отец.

Владимир Легойда

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата

Окончил МГИМО в 1996 году

Профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО

*31 марта 2009 года Священным синодом назначен на должность председателя информационного отдела Московского патриархата — это первый в истории РПЦ случай назначения мирянина на пост главы Синодального отдела. 12 сентября 2019 года назначен временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Является активным пользователем соцсетей, ведет канал в Telegram, на который подписано почти 9 тысяч человек.

Владимир Мединский

Министр культуры России

Окончил МГИМО в 1992 году

*Решение о назначении Мединского на пост министра культуры критиковали многие деятели культуры, включая актрису Лию Ахеджакову, режиссера Юлия Гусмана, директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатерину Гениеву. В апреле 2016 года группа ученых подала заявление в Министерство образования и науки с требованием лишить Мединского ученой степени доктора наук.

Сергей Михайлов

Генеральный директор информационного агентства ТАСС

Окончил МГИМО в 1993 году

*Вместе с Владимиром Мединским был одним из основателей и партнером рекламного агентства «Корпорация «Я». В 1993 году создал агентство по развитию общественных связей «Михайлов и партнеры», до 2004 года занимал пост управляющего партнера. В 2004 назначен советником президента — членом правления ОАО «Российские железные дороги». В 2005–2006 годах занимал пост начальника департамента по связям с общественностью РЖД, в 2006–2012 был начальником департамента корпоративных коммуникаций. Женат на Юлиане Слащевой, которая с 1 августа 2013 по 30 мая 2016 года была генеральным директором компании «СТС Медиа», а с февраля 2017 года является председателем правления «Союзмультфильма».

Константин Бусыгин

Руководитель Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница) с 2014 по о 2017

Глава администрации г. Байконур с 2017

Окончил МГИМО в 1999 году

*В 1980-х гг. проходил службу в армии, работал монтажником радиоаппаратуры в НПО «Геофизика» в Москве. В 2004 году был назначен заместителем префекта Западного административного округа Москвы. Курировал управление потребительского рынка и социального развития, организацию призыва в ряды вооруженных сил.

Сергей Ястржембский

Пресс-секретарь президента Бориса Ельцина с 1996 по 1998 годы

*С 30 марта 2004 по 13 мая 2008 был помощником президента Владимира Путина, специальным представителем президента по вопросам развития отношений с Европейским союзом. Имеет двух сыновей — Владимира и Станислава, оба закончили МГИМО. Учился в МГИМО в одно время с Алишером Усмановым.





Приложение 3





Звезды нынешнего МГИМО



(Студенты и недавние выпускники вуза, принесшие ему неоднозначную славу)

1. Александра Жулина, дочь Татьяны Навки

с 2018 года числится студенткой факультета международных экономических отношений МГИМО. В августе 2017 года выпустила клип на песню «Влюбилась», написанную в соавторстве с артисткой лейбла Максима Фадеева Ольгой Серябкиной.

2. Артем Карманов, сын экс-солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой и бизнесмена Александра Карманова

По словам певицы Ольги Орловой, ее сын, Артем Карманов окончил школу с золотой медалью и поступил в МГИМО в 2018 году. Тем не менее, пост Орловой об успехах сына вызвал негативную реакцию подписчиков. Сам Артем на обвинения о купленном поступлении ответил, что самостоятельно сдал ЕГЭ по математике на 84 балла, а по русскому — на 91 балл.

3. Стефания Маликова, дочь певца Дмитрия Маликова

В 2017 году поступила на платное отделение факультета журналистики. Поступление вызвало негодование в соцсетях Стефании и ее отца, пользователи писали, что девушка поступила «по блату». В итоге в дело вмешался Рособрнадзор, в котором пересмотрели видеозаписи и не обнаружили нарушений в пункте, где Единый государственный экзамен сдавала Стефания Маликова и ее одноклассники: все выпускники сдавали ЕГЭ в соответствии с процедурой и получили заслуженные оценки»*.

сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства

4. Анна Мазаева, дочь певца Сергея Мазаева

Поступила в МГИМО на программу «Социология массовых коммуникаций» в 2017 году. Ушла из вуза после сдачи первой сессии. После написала колонку для журнала «Татлер», в которой рассказала, что поступила в МГИМО из-за желания родителей и раскритиковала вуз. «Мне не нравились люди, которые меня окружали. Некоторые одногруппники после пар регулярно подходили к преподавателям и буквально выклянчивали оценку. И завышенные оценки им ставили. Другим, наоборот, баллы занижали — потому, что эти ребята на какой-нибудь из первых лекций болтали (не говорю уже о тех, кто прогуливал пары). Все это было несправедливо. Но еще хуже было то, что мои одногруппники не увлекались, кажется, ничем, кроме сплетен. Ни разу мы не обсудили с ними книгу или кино — только кто во что одет, кто куда ездит отдыхать, кто с кем встречается», — написала она.

5. Софико Меладзе, средняя дочь Валерия Меладзе

Поступила в 2018 году на факультет международных отношений Института энергетической политики и дипломатии МГИМО. «Все ее узнали — она же светится в прессе, да и на папу похожа. На самом деле очень классная девчонка, воспитанная и не пафосная, хоть и могла бы выпендриваться сумками Chanel за 300 тысяч, которые меняет каждый день», — комментировала СМИ поступление дочери Валерия Меладзе ее однокурсница.

6. Элина Бажаева, дочь миллионера Мусы Бажаева, , жена бизнесмена Алихана Мамакаева

По свидетельствам однокурсников, девушку в университет привозил Mercedes S-класса с водителем. В конце октября 2016 года на своей странице в социальной сети Ask.fm, отвечая на вопрос подписчика, Элина написала, что «Везде лучше, чем в рашке» и при одной мысли о Москве ей «становится дурно» (Элина в тот момент находилась в отпуске в США). Хотя Бажаева уточнила, что говорила о погоде и пробках, ректору Торкунову пришлось оправдываться за известную студентку перед СМИ: «Мы ее расспросим, что она имела в виду. Потому что мне это непонятно. Это глупость какая-то» — сказал он тогда.

7. Андрей и Николай Батурины, сыновья продюсера Яны Рудковской и бизнесмена Виктора Батурина

Студенты МГИМО с 2019 года

Подписчики продюсера завалили ее соцсети сообщениями о том, что дети поступили «по блату». Пользователи соцсетей отмечали, что Рудковская сообщила о поступлении сыновей за день до объявления официальных данных: «Все дети богатых людей идут в МГИМО, какие умные, поражаюсь» — писал подписчик. Рудковская на претензии ответила, что Николая приняли сразу в четыре вуза, а Андрея — в два, однако оба в итоге выбрали МГИМО.

8. Михаил Семендуев, сын певицы Жасмин и бизнесмена Вячеслава Семендуева

Закончил факультет международных экономических отношений МГИМО. Певица рассказывала, что сын поступил на бюджет, но «попросил заплатить за его обучение, чтобы дать возможность учиться тем, у кого ее нет».

9. Илья Медведев, сын Дмитрия Медведева

Окончил бюджетное отделение международно-правового факультета МГИМО в 2017 году. По словам нескольких бывших преподавателей, во время учебы Ильи Медведева внутри вуза было создано специальное отделение ФСО, однако никаких неприятностей ни профессорам, ни другим студентам Илья не доставлял. В вузе близко общался со средним сыном Павла Астахова Артемом.

10. Ангелина Дорошенкова, отличница из МГИМО, решившая стать порноактрисой

Девушка поступила на бюджет в МГИМО «в параллели с сыном Медведева». Впервые о специфической карьере Дорошенковой узнали благодаря паблику анонимных сплетен «Подслушано в МГИМО», в котором опубликовали видео с участием Ангелины. После этого о девушке стали писать СМИ, а в сентябре 2017 года Ангелина приняла участие в юмористическом шоу «Открытый микрофон». Поступление в МГИМО Дорошенкова впоследствии называла «большой ошибкой», сделанной исключительно по настоянию родителей.

11. Дже-Йонг Ха, «корейский Халк»

«Человек-легеда», как писал журнал «Татлер», кореец в «бриллиантовых часах Piaget и шубе Helen Yarmak» из магистратуры Международного института энергетической политики (МИЭП). Родился в Сеуле, где его родители занимаются недвижимостью. Корейский Халк ведет инстаграм на 350 тысяч подписчиков, где выкладывает видео с занятий в тренажерном зале, фото встреч со звездами, полетов на частном самолете и черной икры.





Фото на заходе: поездкиклассом.рф