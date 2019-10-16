Бизнес на заключенных

ФГУПы (унитарные предприятия, являющиеся подразделениями ФСИН) создавались для обеспечения работой осужденных и снижения расходов на обеспечение колоний за счет более низкой себестоимости продукции. Однако в реальности на них просто зарабатывают удачливые предприниматели, говорится в расследовании.

Согласно постановлению правительства России от 26 декабря 2013 года учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы имеют право закупать практически всю продукцию у единственного поставщика, определяя его самостоятельно. За 8 лет на ФГУПы пришлось 54% всех затрат на закупки ФСИН, притом что с 2015 по 2018 годы ФСИНу ежегодно выделялось из бюджета более 250–260 млрд руб., а в 2019 году расходы системы превысили 280 млрд.

Руководители ФГУПов по закону не могут заниматься предпринимательством. Но на исполняющих обязанности руководителей это не распространяется. Издание отмечает, что 84 руководителя ФГУПов в разное время трудились «исполняющими обязанности», причем иногда руководили сразу несколькими унитарными предприятиями, которые располагались в тысячах километрах друг от друга.

Схема позволяет и.о. закупать продукцию для ФГУПа у аффилированной компании. Например, с 2016 по 2018 год Роман Токарев в статусе и.о. руководил ФГУПами «Вологодское», «Владимирское» и ФГУСХП «Ульяновское». Эти предприятия закупали продукцию у фирмы «Агротрейд», созданной Токаревым в 2015 году.