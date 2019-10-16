Чего боится Россия

Больше всего россияне боятся стихийных бедствий, полицейского произвола и авиакатастроф, выяснили аналитики коммуникационного агентства КРОС, которые составляют «Индекс тревожности россиян». Эти фобии в третьем квартале года в СМИ и соцмедиа вышли на первые места. При этом, как отмечают авторы исследования, индекс приживаемости фобий (значимости тем для людей) показывает, что больше всего в третьем квартале россияне боялись произвола правоохранительных органов, а также радиационного загрязнения и дефицита лекарств.

«Исследование показывает, что растет запрос на четкость в отношениях гражданин – государство. Есть вопрос по части качества прогнозирования и реагирования, общество делегировало полномочия различным госструктурам и спрашивает с них. Работа с этим запросом — работа над качеством государственных услуг на федеральном и региональном уровнях», — поясняет Петр Кирьян, директор по медиа-проектам КРОС.

Тревогу, связанную со стихийными бедствиями, сформировали наводнения и пожары в Сибири: несвоевременное оповещение, нерасторопность властей в ликвидации последствий и оказании помощи населению.

Основная причина формирования боязни произвола силовиков — жесткие действия правоохранительных органов во время протестных акций в Москве (избиения, массовые задержания всех подряд, в том числе случайных людей), говорят авторы исследования: «В либеральных СМИ и соцсетях действия правоохранительных органов характеризовались как «показательное насилие», а их представителей называли «карателями» и «полицаями».





Что касается страха авиакатастроф, то основным инфоповодом стала аварийная посадка самолета А321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле вблизи аэропорта Жуковский.

Страхи радиационного загрязнения вызвал взрыв на военном полигоне «Нёнокса» вблизи Северодвинска, в результате которого погибли несколько сотрудников «Росатома» и Минобороны: «Отсутствие официальной подробной информации об этом ЧП породило различные слухи и догадки, например о том, что власти скрывают реальные масштабы радиоактивного заражения и на самом деле число пострадавших исчисляется десятками или даже сотнями человек». Во-вторых, пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», в результате которого погибли 14 моряков-подводников: «Замалчивание подробностей аварии привело к появлению различных версий, в том числе о том, что в результате аварии мог пострадать атомный реактор, могла произойти утечка радиоактивных веществ. В сети также возникли слухи, что погибших хоронили в свинцовых гробах».

Дефицит лекарств обсуждался россиянами в связи с ситуацией вокруг препарата фризиум, а также ряда других незарегистрированных в стране лекарств зарубежного производства, которые требуются тяжелобольным. При попытке заказать фризиум по почте родственники больных попадали под уголовное преследование.

К фантомным фобиям, которые прежде всего формируют СМИ, но люди не обсуждают, эксперты отнесли в третьем квартале года боязнь шпионов и вмешательство иностранных государств в российские выборы.





«Национальный индекс тревожностей» — экспертное исследование, которое ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа. Замер проводится ежеквартально. Индекс позволяет определить основные фобии жителей страны, определить уровень приживаемости фобий, а также выявить региональную специфику опасений граждан. Исследование позволяет получить картину актуальных для населения тем и вопросов на основе массива данных медиа и соцмедиа, а агентство таким образом может опираться на оперативные верифицированные данные при подготовке как федеральных, так и региональных кампаний.