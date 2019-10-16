Владислав Иноземцев о бюджете Москвы

Сегодня в Московскую городскую думу, выборы в которую обернулись локальным политическим кризисом, внесён бюджет Москвы на 2020 год. В преддверии этого события многие оппоненты С.Собянина успели «пройтись» по московским расходам — на дороги, благоустройство и социальные программы. Много было сказано и о том, во сколько раз московский бюджет превышает бюджеты других российских регионов.

Между тем практически никто не говорит о том, что столичные финансы выгодно отличаются в своей доходной части от федеральных и региональных — причём как минимум в трёх аспектах.

Во-первых, доходы московского бюджета растут быстрее, чем поступления в любой из бюджетов регионов или ненефтегазовые доходы федерального бюд­жета (за 2016-2018 г. они прибавили 42,1%, за первое полугодие текущего года — 17,0%, а на 2020 и 2021 гг. заложен прирост на 8,0% и 9,5% соответственно, притом что не­нефтегазовые доходы общероссийского бюджета увеличились на 33,8% за последние три года и, возможно, вырастут на 10,5% в 2020-м (хотя Счётная палата уже успела назвать эти планы нереалистичными). При этом Москва (о чём я уже писал) добивается прироста доходов несмотря на последовате­льный «вывод» с территории города ряда крупнейших налогоплательщиков — ВТБ, Газпрома и некоторых других и отсутствие выгод от повышения федеральных налогов (в частности, НДС).

Во-вторых, городские власти максимально эффективно используют фактор притока в Москву лиц с высоким уровнем дохода и тем, что экономика столицы даёт возможность хорошо зарабатывать. Москва в недавнем рейтин­ге заняла первое место по уровню зарплат среди российских регионов — и неудивительно, что в текущих бюджетных поступлениях 36,2% обеспечива­ется налогом на доходы физических лиц (эта цифра не имеет аналога среди других российских регионов и приближается к показателю США (где подоходный налог приносит в казну 47,3%).

В-третьих, что сегодня также крайне нетипично для России, московские власти стремятся «рассредоточить» источники доходов, перенося акцент на небольшие компании. Налоговые поступления от действующих в Москве 800 тыс. малых и средних бизнесов уверенно растут, существенно превышая платежи крупных налогоплательщиков — несмотря на то, что Москва остаётся местом регистрации сотен федеральных компаний. Заметим, это происходит на фоне часто звучащих заявлений о неэф­фективности российского малого и среднего бизнеса как такового.

Пример Москвы, разумеется, вряд ли может быть перенесён на другие регионы страны, но существующие между столицей и провинцией различия должны, на мой взгляд, не провоцировать демагогию о «размосквичивании», а вызывать стремление использовать передовой опыт главного российского мегаполиса.