Писатели, актеры, ученые и депутаты требуют наказать фальсификаторов «московского дела»

300 человек: писатели, актеры, режиссеры, ученые, журналисты, врачи и муниципальные депутаты, подписали открытое письмо с требованием освободить Самариддина Раджабова и фигурантов «московского дела», и наказать тех, кто его сфальсифицировал. Текст письма опубликовала «Новая газета».

Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, Алексей Кортнев, Оскар Кучера, Татьяна Лазарева и многие другие выразили солидарность с Самариддином Раджабовым, аппеляцию на продление ареста которого суд рассмотрит 16 октября. В СИЗО Раджабов находится со 2 августа. Он обвиняется в покушении на применение насилия к представителю власти из-за того, что бросил пластиковую бутылку в сторону полиции, якобы «желая оказать психологическое давление». Если мера пресечения Раджабову не будет изменена, он останется в СИЗО минимум до 27 декабря.

«Мы требуем прекратить уголовное преследование Самариддина Раджабова, освободить его и других фигурантов так называемого «московского дела». Мы считаем, что это политическое дело — месть москвичам за их попытку реализовать свои законные права. Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто совершил преступление, использовав свои должностные полномочия для фальсификации уголовных дел», — заявляют авторы открытого письма.

Они отмечают, что упорное нежелание власти считаться с интересами общества ведет к гражданскому противостоянию. «Мы знаем, как тяжело государственная система признает свои ошибки, но пример пересмотра решения по делу Павла Устинова доказывает, что только освобождение фигурантов «Московского дела» может снизить накал общественного возмущения», — говорится в письме.

Открытое письмо адресовано руководителю Администрации президента Антону Вайно и его первому заму Сергею Кириенко, генпрокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.