Константин Костин в последние годы разрабатывал для администрации президента план давления на Алексея Навального и его соратников, пишет The Insider со ссылкой на переписку Костина и его сотрудников.

Константин Костин в 2011–2012 годах работал в Управлении внутренней политики АП, теперь он глава Фонда развития гражданского общества. В одном из писем от 11 августа 2017 года секретарша Костина отчитывается об организации иска против Леонида Волкова, поданного под видом возмущенного жертвователя средств, к письму прилагается копия иска. Тогда иск был подан от имени Михаила Костенко, который якобы пожертвовал деньги Навальному, но тот и его соратник Волков утаили от жертвователей факт, что Навальный не имеет права баллотироваться в президенты и деньги собираются на противоправную цель.

В другом письме, которое оказалось в распоряжении журналистов, борьба с Навальным в преддверии президентских выборов расписана как полноценный проект. В его рамках предлагалось «наладить сотрудничество с информатором внутри штаба собственными силами (такая возможность имеется) или же при помощи дружественных структур»; «сделать «контролируемое» пожертвование от имени подставного лица на «президентскую» компанию с последующим предъявлением иска, а также разоблачением сбора и трат пожертвований Навальным». Одновременно с этим предлагается возобновить проверку Навального и ФБК на финансовые нарушения, путем направления различных запросов в правоохранительные органы, сопровождая это широкой общественной и медийной поддержкой.

В социальных сетях Навального предлагалось дискредитировать «путем «поддержки» со стороны лже-сторонников»: с этой целью необходимо с помощью группы специализированных «интернет-троллей» заполонить блогосферу и популярные пользовательские ресурсы массовой, примитивной и агрессивной агитацией «за Навального» от имени его сторонников, требуя в личных беседах с пользователями в бесцеремонной форме немедленно поставить подпись/сдать пожертвование/прийти бесплатно работать в штаб. При этом необходимо, чтобы «тролли» нападали на всех, кто «недостаточно» поддерживает Навального, и разжигали тем самым агрессию по отношению к сторонникам Навального.

Предлагалось и создание единого сайта с компрометирующей Навального информацией, изложенной в нейтральном, подчеркнуто объективном тоне. Сайт navalnyleaks.ru был создан. Он состоит из нескольких обобщающих «лонгридов», разделенных по тематическому принципу. Ресурс позиционируется как авторский проект юриста Ильи Ремесло.

Кроме того, в проекте предлагалось создать несколько видеороликов, в которых бы Навальный был представлен как человек, не следящий за своей физической формой; популист, неосведомленный о реальном положении дел в экономике; имеющий покровителей в высших эшелонах власти.

Фонд Костина, существующий преимущественно на деньги налогоплательщиков, не бедствует. За 2019 год он планирует освоить четверть миллиарда рублей, отмечает The Insider.