Лауреатами Букеровской премии стали Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

В 2019 году жюри Букеровской премии выбрало сразу двух победителей, не смотря на то, что это запрещено правилами. Как говорится на сайте премии, канадская писательница Маргарет Этвуд получила премию за роман «The Testaments», а британка Бернардин Эваристо — за произведение «Girl, Woman, Other».

В 1974 и 1992 году премия уже вручалась двум победителям, однако в 1993 году правила были изменены и с тех пор приз может выигрывать лишь один автор. Тем не менее жюри не смогло выбрать из двух книг одну лучшую.

«Мы пять часов говорили о книгах, которые мы любим, — рассказывает председатель жюри 2019 года Питер Флоренс. — Это два романа, с которыми мы не можем пойти на компромисс. Обе книги — феноменальные». Узнав, что решение с двумя победителями явно противоречит правилам, судьи провели дополнительное обсуждение и решили игнорировать этот факт.

Победители 2019 года поделят призовой фонд в размере £50 тыс.

Маргарет Этвуд уже выигрывала Букеровскую премию в 2000 году с книгой «The Blind Assassin» и попадала в шорт-лист с книгами The Handmaid’s Tale (1986), Cat’s Eye (1989), Alias Grace (1996) and Oryx and Crake (2003). Напомним, что по ее роману The Handmaid’s Tale («Рассказ служанки«) снят сериал. Роман роман «The Testaments» — победитель премии этого года — это продолжение «Рассказа служанки».

Бернардин Эваристо — стала первой темнокожей женщиной, получившей Букеровскую премию. «Girl, Woman, Other» — восьмая книга писательницы, в которой обращается внимание на аспекты жизни африканской диаспоры, будь то прошлое, настоящее или воображаемое. В книге 12 совершенно разных персонажей, которые рассказывают истории своих семей, друзей и любовников.