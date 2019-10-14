Опубликованы фото Чепиги со свадьбы дочери генерала ГРУ

Фото Анатолия Чепиги, которого британские власти обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, обнаружены в фотоальбоме со свадьбы дочери генерала российской военной разведки Андрея Аверьянова. Как пишут The Insider, Bellingcat и Радио «Свобода», фотографии оказались выложены в открытом доступе на сайте свадебного фотографа, который запечатлел всех в 2017 году.

Ранее об Андрее Аверьянове писала The New York Times, утверждающая, что он возглавляет секретное подразделение ГРУ 29155, которое совершает различные диверсии в Европе. «Ведомости» писали, что военная часть №29155, известная также как 161-й учебный центр — существующие со времен СССР краткосрочные курсы военной разведки. Там не проводится фундаментальная подготовка, а лишь совершенствуются навыки в стрельбе, радиосвязи и других специальных дисциплинах.