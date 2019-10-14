Искусственный интеллект путинских указов

Фёдор Крашенинников.

С подачи «молодых технократов»

Путин серьезно занялся развитием искусственного интеллекта в России — подписал целый указ о стратегии его развития. Указ длинный и предполагает создание такие необходимые для всякого технологического развития вещей, как корректировка одной национальной программы («Цифровая экономика») и утверждение федерального проекта «Искусственный интеллект».

Чтоб продраться через дебри безжалостного канцелярита президентских указов и понять, что там на самом деле написано, надо быть опытным читателем такой литературы. Но даже и неопытному читателю ясно, что указ вовсе не о развитии искусственного интеллекта, а о том, как под флагом, на котором будут написаны эти модные слова, закипит чиновничья работа, будут заседать комиссии, коллегии, проходить совещания и конференции, издаваться циркуляры и постановления, а главное — тратиться бюджетные деньги на что-то такое, что подписавший указ человек явно представляет себе весьма приблизительно и потому никогда не сможет обнаружить, обманули ли его исполнители или все потраченные деньги действительно пошли на благое дело.

Можно даже представить, какими были аргументы — как же так, все разрабатывают искусственный интеллект, а мы отстаем, а ведь это же и для военных дел важно! Это что же, у всех великих держав будет свой, а у нас — чужой, на базаре купленный?

Конечно же, указ писал не Путин и не дедушки из его ближайшего окружения, а какие-то гораздо более близкие к современной жизни люди. И саму идею о том, что в 21 веке надо заниматься не только геополитикой, но еще и как-то развивать современные технологии, президенту России явно подсунули более молодые люди, которых в этом смысле можно назвать технократами. Можно даже представить, какими были аргументы — как же так, все разрабатывают искусственный интеллект, а мы отстаем, а ведь это же и для военных дел важно! Это что же, у всех великих держав будет свой, а у нас — чужой, на базаре купленный? Не бывать тому!

«Звезда смерти» глазами чиновников

Поэтому если смотреть на указ Путина и усилия российского государства по работе над этой проблемой с такого ракурса, то вовсе нет никакого противоречия с недавними инициативами господ Клишаса (о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты) и Горелкина (об ограничении доли иностранцев в значимых интернет-ресурсах). Это для какого-нибудь юного стартапера кажется само собой разумеющимся, что для разработки чего-нибудь прорывного в интернете надо иметь как можно меньше ограничений во всех сферах и как можно больше свободы. Для государственного человека все выглядит иначе: для него интернет — прежде всего, как пишут в официальных документах, «телекоммуникационная сесть», а «искусственный интеллект» — это что-то вроде «Звезды смерти» из известной космической саги, супероружие в руках законной имперской власти, которым она будет наводить порядок и защищаться от повстанцев.

Не будучи утонченным фанатом творчества Джорджа Лукаса, нельзя точно знать, кто именно, по его мнению, проектировал и строил «Звезду смерти» — государственные предприятия Галактической империи или какие-то частные подрядчики, но российскому чиновнику самоочевидно, что никаким частникам такое доверять нельзя. А потому дело было так: император издал указ, утвердил национальную стратегию строительства, прошли совещания и конференции, из бюджета были выделены колоссальные средства — и вот-с, извольте.

Поэтому путинская стратегия развития высоких технологий в России видится вполне отчетливо и как уже многие справедливо заметили, в Кремле мечтают о воспроизведении китайского опыта — чтоб все было свое: и интернет, и искусственный интеллект, и никакие умники из Калифорнии никогда не могли ничего открутить и отключить, оставив государство без связи и важного канала пропаганды.

Бюджет у России бездонный, президент скажет — и будет создано десять новых государственных IT-корпораций, без всякого участия иностранцев и во главе с настоящими патриотами — такими как Клишас или Горелкин

Отсюда и депутатские инициативы, одна нелепее другой: опытные в подхалимаже люди чувствуют, что глава государства смотрит в эту сторону и сразу спешат туда же, размахивая своими инициативами, чтоб попасться ему еще раз на глаза — мол, вот они мы, я — Клишас, он — Горелкин, смотрите как стараемся! А то, что у «Яндекса» акции падают — так и черт с ним, в конце-то концов кому эта частная лавочка нужна? Программисты-патриоты найдут себе работу в государственных учреждениях, а кому нужна свобода — пусть проваливают.

Бюджет у России бездонный, президент скажет — и будет создано десять новых государственных IT-корпораций, без всякого участия иностранцев и во главе с настоящими патриотами — такими как Клишас или Горелкин! А потом — хоть трава не расти, денежки-то уже будут получены и освоены, виллы и яхты построены, жизнь прожита.

Не получится!

Но стоит ли хоронить интернет в России и метаться по соцсетям с комментарием «все пропало»? Ответ на этот вопрос уже много раз звучал от гораздо более компетентных специалистов, чем автор этих слов, но, похоже, повторять его придется еще много раз.

Ничего у клишасов и горелкиных не получится — потому что развитием интернета занимаются самые умные люди нашей планеты и они, к счастью, находятся вне досягаемости российских депутатов и спецслужб. Можно возразить, что даже самый глупый человек может молотком изломать то, что умный создал, вот только интернет — это ведь не коробка с проводами, а всемирная сеть. При желании, можно найти ближайший роутер и постучать по нему молотком, но совершенно не факт, что от этого вся сеть перестанет функционировать.

Про то, что Россия вовсе не Китай и там свою стену строили одновременно с развитием интернета много лет, а потому воспроизвести их опыт в считанные месяцы и даже годы не получится, и говорить не хочется — уж столько раз эта мысль высказывалась на самых разных уровнях!

Никакого поражающего мир своей мощью искусственного интеллекта у Путина создать тоже не получится. Во-первых, как уже было сказано, он едва ли до конца понимает, о чем идет речь, и потому в качестве результатов труда ему можно будет предъявить робота Фёдора с установленной в нем колонкой «Яндекса» и сказать, что это и есть искусственный интеллект. Во-вторых, в условиях секретности и изоляции в самом лучшем случае удастся создать какую-то технологию военного применения, которую, как это часто бывало в советское время, никаким боком нельзя использовать для чего-то мирного и хорошего.

Попытки Путина что-то предпринять в той сфере, которая его же стараниями начинает буксовать и отставать — это еще и доказательство того, что паника по поводу интернета в Кремле все сильнее

Наконец, в-третьих, весь опыт высокотехнологичных экспериментов российского государства не содержит ни одной истории успеха. Сколково вовсе не стало конкурентом Силиконовой долины, успехи корпорации Роснано, которая обещала гораздо более скромные вещи, чем искусственный интеллект, существуют только в бравурных реляциях Анатолия Чубайса. По сути, любой такой проект можно и нужно рассматривать исключительно через призму финансового интереса его лоббистов: куда именно пойдут деньги и кто конкретно будет сидеть на финансовых потоках. Ну и какой после этого развитой искусственный интеллект? Разве что украденные на создании искусственного интеллекта в России деньги в частном порядке будут вложены в акции западных же высокотехнологичных компаний и таким образом действительно повлияют на его развитие.

Попытки Путина что-то предпринять в той сфере, которая его же стараниями начинает буксовать и отставать — это еще и доказательство того, что паника по поводу интернета в Кремле все сильнее. Для блага экономики и технологий его надо развивать, но при этом от него же исходит очевидная угроза, которую надо как-то купировать. При этом, что вообще за зверь такой, Интернет этот, и как именно ЦРУ ведет свою шпионскую работу с его помощью — остается неразрешимой загадкой для престарелых советских чекистов. А тут еще какой-то искусственный интеллект, без которого вроде как тоже уже никак не обойтись — и что делать? Остаться без него — страшно, а как его сделать — непонятно. Но каждый российский бюрократ знает, что в любой непонятной ситуации надо срочно издать указ, утвердить стратегию, скорректировать программу, собрать комиссию, провести совещание, заседание и т.д. и т.п.

Фото: russia.greekreporter.com