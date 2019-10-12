В США приостановлено ICO криптовалюты от Telegram

Первичное размещение цифровых токенов Telegram нарушает закон. Поэтому на офшоры, которые предположительно занимались их ICO, наложен временный судебный запрет. Об этом сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала экстренный иск и получила временный запретительный судебный приказ в отношении двух офшорных компаний —Telegram Group Inc. и дочки TON Issuer Inc., осуществляющих, как предполагается, незарегистрированную непрерывную раздачу цифровых токенов в США и за рубежом, через которую фирмы привлекли более $1,7 млрд от инвесторов.

Согласно жалобе, компании начали привлекать средства в январе 2018 года на финансирование бизнеса, включая разработку собственного блокчейна, Telegram Open Network или TON Blockchain, а также для приложения Telegram Messenger. Было продано приблизительно 2,9 миллиарда цифровых токенов, называемых Gram, по сниженным ценам 171 первоначальному покупателю со всего мира.

Telegram обещал доставить Gram первоначальным покупателям после запуска своего блокчейна не позднее 31 октября 2019 года, когда покупатели и Telegram смогут продавать миллиарды грамов на рынках США. В жалобе утверждается, что компании не зарегистрировали свои предложения и продажи Gram, по сути являющиеся ценными бумагами, что нарушает положение о регистрации Закона о ценных бумагах 1933 года.

«Наши экстренные действия сегодня направлены на то, чтобы не допустить наводнения Telegram на рынках США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были незаконно проданы. Мы утверждаем, что ответчики не предоставили инвесторам информацию о бизнес-операциях Grams и Telegram, финансовом состоянии, факторах риска и управлении, которые требуются в соответствии с законодательством о ценных бумагах», — говорит представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Стефани Авакян, SEC.

«Мы неоднократно заявляли, что эмитенты не могут избежать федеральных законов о ценных бумагах, просто маркируя свой продукт криптовалютой или цифровым токеном, — заявил еще один представитель комиссии Стивен Пейкин. — Telegram стремится получить выгоду от публичного предложения, не соблюдая давно установленные обязательства по раскрытию информации, направленные на защиту инвесторов».