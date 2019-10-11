Акции «Яндекса» рухнули

Акции «Яндекса» подешевели на Московской бирже на 20%. Причиной падения могли стать «политические риски» в связи с законопроектом об ограничении доли иностранного владения в значимых интернет-ресурсах, считают аналитики, пишет «КоммерсантЪ».

Капитализация компании, по данным Bloomberg, составила 676,6 млрд руб., что почти на 82 млрд руб. меньше показателя предыдущего дня. По данным Московской биржи, объем торгов с акциями «Яндекса» за неполный торговый день составил почти 3 млрд руб., что в шесть раз выше показателя четверга.

Столь стремительно «Яндекс» не терял в цене почти год. В октябре 2018-го акции компании упали в России более чем на 22% на фоне сообщений СМИ о том, что крупнейшим акционером компании планирует стать Сбербанк. Сегодняшнее падение акций российского поисковика связано с опасениями относительно законопроекта об ограничении доли иностранных инвесторов в значимых российских компаниях ИКТ-сервиса, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

10 октября активизировалось обсуждение этого документа, который предполагает ограничение иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах на уровне 20%. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что законопроект создает серьезные риски для крупных игроков. Минкомсвязь отправила в правительство отрицательный отзыв на законопроект, а «Яндекс», «МегаФон» и ivi раскритиковали документ.