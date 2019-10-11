Смертная казнь: за и против

Девятилетняя девочка пропала в Саратове по пути в школу 9 октября. К поискам подключились порядка двух тысяч человек. На следующий день ребенка нашли за гаражами рядом со старым аэропортом.

Событие взбудоражило город. Жители попытались отбить у полиции задержанного и устроить самосуд. Люди перекрыли дорогу и кидали в ведомственные автомобили различные предметы, требуя расправы над мужчиной на месте. Полиции пришлось дожидаться помощи ОМОНа.

В интернете появилась петиция «Смерть за смерть ребенка». Ее авторы пишут: «Очередной насильник понесет достойное наказание, однако достойно ли оно содеянному преступлению? Саратовцы уверены, что нет и готовы устроить самосуд над выродком. Ввиду сложившегося резонанса, мы не должны остаться равнодушными и требовать от властей РФ возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или же гарантированного пожизненного заключения, то есть во благо защиты молодого поколения от нелюдей! У педофилов не должно быть права на реабилитацию с помощью психиатрии!»

Петицию уже подписали порядка 26 тысяч человек.

За и против возвращение смертной казни высказались и публичные персоны. Так, идею поддержали депутаты Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков и Ольга Алимова.

«Спасибо тысячам людей, откликнувшимся на поиски пропавшей девочки. Но пока в стране не наступит неотвратимость наказания, подобное будет возвращаться в наши города и села. Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома. Заигрались в демократию и толерантность. Вернуть смертную казнь в Россию!» — цитирует Алимову ИА «Свободные новости».

Коллега Алимовой по нижней палате парламента Ольга Баталина призвала остудить пыл: «Нервы у всех накалены до предела, эмоции зашкаливают — требуют вернуть смертную казнь, назначают виновного, постят фото сами не зная кого. Не надо! Серьезные решения только на спокойную голову. А пока помолчим в память о девочке... Светлая память так рано ушедшему светлому маленькому человеку».

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Загородняя оставила на своей странице во «ВКонтакте» сообщение: «Смертная казнь для детоубийц». Но на официальной странице саратовский омбудсмен опубликовала менее категоричный текст: «Я бы хотела обозначить свою позицию, это чудовищное преступление, которому нет никакого оправдания! Я ранее высказалась, но хочу сразу сказать, что это естественный импульс любого человека, должен быть принят исчерпывающий комплекс мер, чтобы убийца ответил за содеянное по всей строгости действующего закона! Я надеюсь, что эта трагедия никогда не повторится, мы все сделаем выводы и усвоим урок!»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала ужесточить наказание за преступления против детей, сообщает РАПСИ.

«Скорбим, соболезнуем родителям, родственникам. Мы требуем ужесточения наказания для таких преступников», — сказала Кузнецова и отметила, что аппарат уполномоченного уже внес свои предложения в Госдуму. «На днях я просила ускорить принятие соответствующего законопроекта, на что получила положительный ответ. Хотя, на мой взгляд, самое жестокое наказание не искупит детских страданий, не вернет ребенка, но, возможно, остановит следующее преступление. Я надеюсь на скорейшее принятие этих мер», — пояснила омбудсмен.

Блогер Илья Варламов отмечает, что в России суд и следствие себя полностью дискредитировали: «Я вполне понимаю желание людей линчевать убийцу или отправить его на расстрел, чтобы этот человек больше никогда не ходил с нами по одной улице. Но вопрос целесообразности применения смертной казни куда сложнее, чем может показаться на фоне подобных историй. Несмотря на весь ужас этого преступления и кажущуюся очевидной вину подозреваемого, нельзя забывать, что в России суд и следствие на сегодняшний день себя полностью дискредитировали. К ним нет никакого доверия, суды постоянно и совершенно нагло выносят очевидно преступные решения и ломают жизни людей. Мы точно даже не знаем, сколько людей в России сидит в тюрьме по сфабрикованным обвинениям, сколько людей стало жертвами либо коррупции, либо политической мести со стороны государства. Поэтому я уверен, что дискуссию относительно введения смертной казни в России вести пока рано. Что касается убийцы этой девочки, я надеюсь, он никогда больше не выйдет на свободу».