Налоговые льготы для нефтяников выросли в четыре раза с 2011 года

Министерство финансов России считает, что господдержка нефтедобывающей отрасли негативно влияет на бюджет и не приносит роста инвестиций.

Директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Цибанов при обсуждении федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов заявил, что налоговые льготы нефтегазовым компаниям выросли более чем в четыре раза с 2011 года, передает РБК. Большинство этих льгот предоставляется автоматически. Потери федерального бюджета от льгот с 2013 года выросли с 0,5 до 1,2 трлн руб. За пять лет доля «льготной» нефти удвоилась — с 26,7% до 49,8%. При этом суммарный объем добычи почти не менялся. К 2033 году в России доля льготируемой добычи нефти составит 90%.

При этом инвестиции с 2014 до 2018 года выросли всего на 33%. По мнению директора налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, нефтяники тратят деньги на выкуп акций, дивиденды, погашение кредитов, а не на новые проекты.

В Минэнерго с мнением представителей Минфина не согласились. Замминистра энергетики Павел Сорокин, говорит, что льготы в 1 трлн руб. полностью себя окупили, принеся в бюджет 1,7 трлн руб.