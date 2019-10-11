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Журналист Юрий Сапрыкин об ушедшем от нас космонавте Алексее Леонове

11.10.2019

Нарисовать своими руками космос. Вот жизнь

Выйти первым в космос, приземлиться на ручном управлении в глухой тайге и выжить, не улететь на Луну (и до последнего писать письма с просьбой разрешить старт без достаточной подготовки, чтобы опередить американцев), угодить под пули во время покушения на Брежнева, не улететь в последний момент на корабле, где погибнут Добровольский-Волков-Пацаев, пристыковаться к «Аполлону» и пожать руку астронавту Стаффорду, всех пережить, во всём поучаствовать, ничем не запятнать и всегда улыбаться. Нарисовать своими руками космос. Вот жизнь.

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