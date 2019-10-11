Умер Алексей Леонов

Первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов умер в Москве.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сказала ТАСС его помощница Наталья Филимонова.

По ее словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Алексей Леонов 7 марта 1960 года был зачислен слушателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, вошел в число первых 20 летчиков, отобранных для полетов в космос. Он совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты, и первый в мире выход в открытый космос.

Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором Леонов был вторым пилотом корабля «Восход-2». Тогда он вышел в открытый космос. В ходе второго полета, 15-21 июля 1975 года, как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран — «Союз-19» (СССР) и Apollo 18 (США).