Суд отказал в аресте квартиры Навального

Черемушкинский суд Москвы отказал прокуратуре в аресте квартиры Алексея Навального. Кроме того, выяснилось, что арестовать планировалось и квартиры других оппозиционеров, сообщает ТАСС.

«Действительно, прокуратура требовала арестовать квартиру Навального, сотрудников ФБК Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь, главы московского штаба Навального Олега Степанова, ведущего «Навальный Live» Владимира Милова, а также незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Александра Соловьева и Ильи Яшина в качестве обеспечительной меры по двум искам к указанным лицам на 5 млн рублей. Однако в принятии этих обеспечительных мер было отказано», — сказали агентству в суде.

Суд отказал прокуратуре еще 9 сентября.

Ранее Навальный сообщил, что прокуратура и Росгвардия просят суд арестовать его квартиру в Марьино в качестве обеспечительных мер по иску. Прокуратура подала два иска к оппозиционерам на 2,5 и 2,4 млн руб. из-за привлечения дополнительных сил Росгвардии на акции протеста. Ответчиками стали Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Георгий Албуров, Владимир Милов, Александр Соловьев, Илья Яшин и Олег Степанов.

