Путин сомневается, что Турции удастся сдержать заключенных на территории Сирии боевиков запрещенной ИГ*

Мобилизовать спецслужбы для борьбы с боевиками запрещенной в России террористической организации ИГ* призвал страны СНГ Владимир Путин, так как Турция вряд ли сможет их сдержать. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, тюрьмы, где находятся боевики «Исламского государства»*, все еще охраняют курды.

«Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, они просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия — и как быстро — взять это под контроль, — сказал президент России на заседании Совета глав государств СНГ. — Если говорить о странах СНГ, то это реальная для нас с вами угроза. Куда они будут деваться? Через территорию Турции и другие территории уйдут вглубь Сирии на неподконтрольные никому территории, потом через Иран будут двигаться куда-то через другие страны региона? Мы должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование возникающей новой угрозы».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.

