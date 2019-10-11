Прокуратура потребовала арестовать квартиру Навального

«Прокурор Москвы прислал в суд официальное письмо: Навальный в числе прочих организовывал акции протеста против недопуска кандидатов на выборы. И бравая Росгвадрия сообщила ему, прокурору, что была вынуждена задействовать на этих акциях своих людей (ну действительно, это же не является их обычной работой, за которую им платят зарплату) и выплатила этим людям огромные сверхурочные. Больше 4 миллионов рублей. И теперь они хотят, чтобы эти 4 миллиона им вернули организаторы акции. Прокурор полностью согласен. Он разделяет негодование руководства Росгвардии и печется о возврате выплаченных сверхурочных», — пишет Навальный в Instagram.
Ранее прокуратура подала два иска к оппозиционерам на 2,5 и 2,4 млн руб. из-за привлечения дополнительных сил Росгвардии на акции протеста. Ответчиками стали Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Георгий Албуров, Владимир Милов, Александр Соловьев, Илья Яшин и Олег Степанов.