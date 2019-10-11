Алексей Навальный: Вот вам фото в стиле «бомж»

Только что узнал, что Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру, так что вот вам фото в стиле "бомж" (ну если бы у бомжей были оранжевые кроссовки).

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Прокурор Москвы прислал в суд официальное письмо: Навальный в числе прочих, организовывал акции протеста против недопуска кандидатов на выборы.

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И бравая Росгвадрия сообщила ему, прокурору, что была вынуждена задействовать на этих акциях своих людей (ну действительно, это же не является их обычной работой, за которую им платят зарплату) и выплатила этим людям огромные сверхурочные. Больше 4 миллионов рублей. И теперь они хотят, чтобы эти 4 миллиона им вернули организаторы акции.

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Прокурор полностью согласен. Он разделяет негодование руководства Росгвардии и печется о возврате выплаченных сверурочных. Чтобы гарантировать возврат денег он требует арестовать единственный существеннный объект имущества гражданина Навального А. А. - его квартиру в районе Марьино площадью 78,5 кв. метров.

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Вот ведь как устроена наша страна прикольно. ФБК документально доказал, что глава Росгвардии генерал Золотов и его заместители нещадно крали деньги на закупках продовольствия для своих бойцов. Распили на картошке и капусте несколько миллиардов, закупая их в три раза дороже, чем в магазинах.

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Мы обнаружили у семьи генерала Золотова имущества на 3,5 миллиарда рублей - огромные роскошные дворцы.

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Но дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как "прелесть" для Голлума во "Властелине колец".

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Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний.

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PS

И честно говоря, я сильно сомневаюсь, что бойцам Росгвардии платили какие-то сверурочные за митинги. Наверняка всё снова украли.

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