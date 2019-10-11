Аббас Галлямов: Кожемяко сдал прямые выборы мэра

Помните, как в прошлом году губернатором Приморья был избран Кожемяко? Для этого тогда понадобился третий тур.

Выборы были фантастически трудными и чтобы победить, кремлевскому кандидату пришлось пуститься во все тяжкие - в том числе и обещать вернуть региону выборы мэров. В разгар кампании Кожемяко внёс в региональное законодательное собрание соответствующий законопроект. Чтобы убедить избирателей в серьёзности властных намерений, ЗАКС даже проголосовал за проект в первом чтении. Потом выборы прошли и последний завис в связи с необходимостью проведения неких «консультаций».

На днях администрация без лишней помпы похоронила обещание, проект закона был отозван.

Вспомните об этой истории, когда в 2021-м году Приморье массово проголосует против кандидатов от власти. Это не будет заслугой Навального или Яшина. Благодарить за это надо будет режим.

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