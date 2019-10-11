Российские рыбаки потеряли 150 млрд рублей из-за соглашения о морской границе с США

Совет Федерации изучит последствия соглашения 1990 года между СССР и США о морской границе после заявления рыбаков о крупных финансовых потерях из-за невозможности лова на отошедших США участках Берингова моря, сообщает РБК.

По оценке Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) потери отрасли из-за соглашения, заключенного почти 30 лет назад о морских границах между СССР и США, составили более 150 млрд руб.

Соглашение о морской границе было подписано 1 июля 1990 года министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером. Согласно документу акватория в Беринговом море, где советским, а затем и российским рыбакам разрешили вести промысел, уменьшилась на 77,7 тыс. кв. км. Эта зона пригодна для добычи минтая, сельди, палтуса, трески и камбалы, а также крабов. С 15 июня 1990 года стороны выполняют соглашение на временной основе: США ратифицировали его 16 сентября 1991 года, а СССР и Россия его так и не одобрили окончательно.

Поводом для подсчета рыбаками потерь стало обсуждение этого вопроса в Совете Федерации. Инициатором стал сенатор от Камчатского края Борис Невзоров, который 9 октября заявил, что соглашение нарушает интересы России, и попросил председателя Совфеда Валентину Матвиенко включить вопрос в повестку заседания Совета безопасности России. Матвиенко поручила профильным комитетам Совета Федерации рассмотреть вопрос об экономических последствиях соглашения и найти варианты решения проблемы.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов допустил, что Россия может выйти из соглашения из-за политических разногласий с США: «Поскольку у нас остается мало возможностей выразить свое недовольство американской политикой, я не исключаю, что остающиеся соглашения, например это, могут стать разменной картой». При этом Кортунов считает, что выхода из соглашения лучше избежать.