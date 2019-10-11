Российские рыбаки потеряли 150 млрд рублей из-за соглашения о морской границе с США

Совет Федерации изучит последствия соглашения 1990 года между СССР и США о морской границе после заявления рыбаков о крупных финансовых потерях из-за невозможности лова на отошедших США участках Берингова моря, сообщает РБК.
По оценке Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) потери отрасли из-за соглашения, заключенного почти 30 лет назад о морских границах между СССР и США, составили более 150 млрд руб.
Поводом для подсчета рыбаками потерь стало обсуждение этого вопроса в Совете Федерации. Инициатором стал сенатор от Камчатского края Борис Невзоров, который 9 октября заявил, что соглашение нарушает интересы России, и попросил председателя Совфеда Валентину Матвиенко включить вопрос в повестку заседания Совета безопасности России. Матвиенко поручила профильным комитетам Совета Федерации рассмотреть вопрос об экономических последствиях соглашения и найти варианты решения проблемы.
Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов допустил, что Россия может выйти из соглашения из-за политических разногласий с США: «Поскольку у нас остается мало возможностей выразить свое недовольство американской политикой, я не исключаю, что остающиеся соглашения, например это, могут стать разменной картой». При этом Кортунов считает, что выхода из соглашения лучше избежать.