Депутат ГД Светлана Журова «голосовала» вне стен парламента

В Государственной думе за депутатов голосуют другие люди — 8 октября кто-то весь день голосовал за депутата от фракции «Единая Россия» конькобежку Светлану Журову, выяснил Znak.com.

8 октября Журова была на открытии третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России». При этом, по данным сайта Госдумы, она якобы принимала участие в голосовании и поддержала все законопроекты, за которые рекомендовал голосовать совет фракции «Единая Россия».

В пресс-службе Журовой заявили, что она «покинула мероприятие до его окончания, чтобы вовремя вернуться в Государственную Думу и принять участие в заседании». Однако, судя по трансляции, опубликованной в официальной группе «Лидеров России» в Facebook, депутат находилась до самого конца мероприятия, отмечает Znak.com. Издание делает вывод, что как минимум по 13 вопросам, рассматриваемым Госдумой 8 октября, Журова не могла физически голосовать.

Укрепление дисциплины и борьба с прогулами были главными шагами спикера Вячеслава Володина в VII созыве Государственной думы. Володин даже обещал повысить посещаемость в Госдуме до 97%. Ведь, по его словам, депутатские прогулы сказываются на качестве принимаемых законопроектов. Но спустя три года после заявлений Володина ситуация с посещаемостью в Госдуме кардинально не изменилась, пишет Znak.com. В начале апреля и сам Володин был уличен в том, что во время голосования за скандальные законопроекты сенатора Андрея Клишаса о «суверенном Рунете» физически находился в Саратовской области.

В регламенте Госдумы сказано, что депутаты должны голосовать по вопросам лично. Если депутат отсутствует на заседании парламента по уважительной причине, он может лишь попросить внести его мнение в стенограмму заседания.