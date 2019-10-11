Григорий Мельконьянц о том, как записывают в иноагенты

Посмотрел, за что ФБК включили в реестр иноагентов: заблокировали счет, от какого-то испанца сделали два перевода на 140 тыс. руб, а вернуть из-за блокировки счета их нельзя.

Напомню две истории, за что включили ассоциацию «Голос» и фонд «Голос-Урал» в реестр иноагентов.

В 2012 «Голосу» вручают Сахаровскую премию свободы, к которой полагалось 7 тыс. евро. Их присылают, и они попадают на транзитный счет банка (т.н. валютный контроль, чтобы их зачислили на расчетный счет организации, нужно представить документы на перевод). Однако из-за недавно принятого закона об иноагентах мы вынуждены были от них отказаться и дали поручение банку об отказе принимать платеж. Эти евро банк с транзитного счета отправил обратно. В ассоциацию они не поступили, о чем есть справка из банка (см. приложение).

Госорган на суде заявляет наглую позицию, что, мол, тот факт, что организация сообщила банку, что не принимает этот платеж и что средства отправлены обратно отправителю, говорит о том, что организация распорядилась этими средствами и, соответственно, их получила. На что судья спрашивает госорган: мол, есть два варианта поведения при валютном контроле — либо принять деньги, и их зачислят на счет, либо отказаться их принимать, и они уйдут обратно, так как же добросовестно должна была повести себя организация, чтобы по вашей логике у нее не возникло бы иностранного финансирования? На что прозвучал ответ — никак. На этом основании ассоциацию тогда и включили в реестр.

Вторая история про то, за что в реестр иноагентов попал «Голос-Урал». На счет организации от некоей гражданки через платежный сервис Яндекса поступает 1000 руб. Минюст ни с того ни с сего возбуждается и говорит, что нам пожертвовала тысячу рублей гражданка Украины, и включает организацию в реестр иноагентов. При этом бухгалтерия пыталась вернуть деньги, но это оказалось невозможно, так как в Яндексе не отражен ее счет. Мы до сих пор не знаем, украинская она гражданка или нет, так как никаких подтверждений этого предоставлено не было. И если даже предположить, что она украинка, то знать это могли только те, кто и закинул эту тысячу рублей на счет.

С ФБК похожая картина. При этом платежка этого испанца была показана в Рен-ТВ, что снимает всякие сомнения, откуда ноги растут. Интересно еще то, что этот испанец не в евро перечислил, а в рублях.

Почерк провокаторов и фейкоделов один.

Сейчас занимаемся анализом т.н. фейков о нарушениях на выборах, и главный вывод, к которому мы пришли, что эти фейки-провокации инспирируют те, кто потом их громко разоблачает. К тому же так выходит, что эти люди и организации связаны с госорганами и бюджетом. Хороший бизнес, разводят своих покровителей на деньги: сами придумывают угрозу и сами же ее разоблачают :)

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