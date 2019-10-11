У «Роснефти» могут появиться нефтяные активы США

«Роснефть» может получить 49,9% американской нефтеперерабатывающей компании Citgo. Акции на данный момент принадлежат венесуэльской PDVSA, сообщает Miami Herald. По данным источников издания, если США не вмешается, к концу этого месяца акции нефтеперерабатывающего завода Citgo в Техасе перейдут к российской госкомпании «Роснефть» и другим «покровителям» режима Николаса Мадуро.

Передача права собственности произойдет из-за дефолта по выплате облигаций PDVSA на сумму $913 млн, который должен наступить 27 октября. Владельцы облигаций будут иметь право изъять 50,1% акций Citgo, размещенных в качестве обеспечения, благодаря специальной лицензии на обход санкций США, введенной американским Минфином. После того как Министерство финансов предоставило эту лицензию, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо получил контроль над компанией в начале этого года. Однако теперь эта лицензия угрожает потерей компании, которая считается жизненно важной для восстановления обанкротившейся страны в эпоху после Мадуро.

«Либо правительство США отзывает свою лицензию, и в этом случае держатели облигаций не могут использовать свои средства правовой защиты в отношении рассматриваемого обеспечения, либо держатели облигаций, начиная с 28-го числа, имеют право разорвать связь между Citgo и правительством Венесуэлы», — говорит источник Miami Herald.

Отмечается, что выпуск облигаций PDVSA имеет в качестве обеспечения 50,1% акций компании, но дефолт затронет все акции, поскольку президент Венесуэлы Мадуро также разместил оставшиеся 49,9% в качестве обеспечения по кредиту от «Роснефти» на сумму $1,5 млрд.

Citgo — это 45 баз нефтепереработки мощностью 750 тыс. баррелей в сутки и 5 тыс. заправок этого бренда в США.

Вероятность того, что режим Мадуро или команда Гуайдо выплатят $913 млн в конце месяца по облигациям, практически отсутствует.